Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε εγκαταλελειμμένη διπλοκατοικία επί της οδού Κριεζή στην Καστέλλα, στον Πειραιά, προκαλώντας την κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με επτά οχήματα από τον 1ο, 2ο, 3ο και 4ο Πυροσβεστικό Σταθμό Πειραιά, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμει και ο Δήμος Πειραιά με υδροφόρες. Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 13:15, τέθηκε υπό έλεγχο γύρω στις 15:00 από τους πυροσβέστες που επιχειρούν.

Από την πυρκαγιά, έχει υποχωρήσει μέρος της στέγης του κτηρίου, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν καταφέρει να περιορίσουν τις φλόγες στο εσωτερικό του, αποτρέποντας τον κίνδυνο επέκτασής τους σε γειτονικά κτήρια.

Για τη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά.

Φωτό- Βίντεο: piraeuspress.gr