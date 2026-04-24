Τρεις προσαγωγές βασικών υπόπτων για την υπόθεση διάρρηξης σε οικία που έγινε στο ακριτικό Καστελλόριζο πριν από λίγο χρονικό διάστημα, με λεία 100.000 ευρώ, έχουν γίνει σήμερα από το πρωί στο νησί της Δωδεκανήσου.

Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στο Καστελλόριζο μετέβησαν σήμερα νωρίς το πρωί αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρόδου και του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, προχωρώντας σε τρεις προσαγωγές, ενώ αναζητείται και ένας τέταρτος.

Η υπόθεση είχε απασχολήσει έντονα την τοπική κοινωνία των λιγοστών κατοίκων, στο φιλήσυχο νησί.

Η διάρρηξη εκτιμάται ότι έγινε από τα μέσα Δεκεμβρίου 2025 έως τις 9 Μαρτίου 2026 κατά την απουσία των ιδιοκτητών.

Η κατοικία βρίσκεται στη Μεγίστη, στη θέση Άγιος Γεώργιος του Πηγαδιού και η διάρρηξη καταγγέλθηκε από τον 72χρονο ιδιοκτήτη.

Κατά την αυτοψία, διαπιστώθηκε ότι στο παράθυρο της κουζίνας υπήρχε ανοιχτό παντζούρι και παράθυρο, ενώ η σίτα ήταν σκισμένη. Παράλληλα, είχε αφαιρεθεί κομμάτι από το τζάμι του παραθύρου, στοιχείο που αποτυπώνει τρόπο πρόσβασης ή χειρισμό με στόχο το άνοιγμα του σημείου. Επιπλέον, στην πόρτα που οδηγεί στα δωμάτια της οικίας εντοπίστηκαν σημάδια παραβίασης από αιχμηρό αντικείμενο, με την εκτίμηση να παραπέμπει σε χρήση εργαλείου όπως κατσαβίδι.

Στο πρώτο δωμάτιο του 1ου ορόφου υπήρχε σιδερένιο χρηματοκιβώτιο πακτωμένο στον τοίχο, με εμφανή πρόσοψη. Σύμφωνα με όσα διαπιστώθηκαν, το χρηματοκιβώτιο ήταν παραβιασμένο και μερικώς κατεστραμμένο. Στο πάτωμα υπήρχαν μπάζα από τον τοίχο, ένδειξη ότι ο δράστης ή οι δράστες δεν περιορίστηκαν στο άνοιγμα, αλλά επιχείρησαν και την ολική αφαίρεσή του από την τοιχοποιία.

Ο ιδιοκτήτης ανέφερε ότι από το χρηματοκιβώτιο αφαιρέθηκε χρηματικό ποσό σε μετρητά, το οποίο προσδιόρισε μεταξύ 80.000€ και 100.000€. Όπως δήλωσε, δεν υπήρχαν άλλα αντικείμενα αξίας στο χρηματοκιβώτιο, ούτε διαπιστώθηκε μετακίνηση ή αφαίρεση άλλων αντικειμένων από την οικία.

Το χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο τοποθετείται η πράξη εκτείνεται από μέσα τα Δεκεμβρίου 2025 έως και τις 09 Μαρτίου 2026, διάστημα κατά το οποίο ο ίδιος και η σύζυγός του απουσίαζαν από την κατοικία.

Σύμφωνα με την αναφορά προς τις Αρχές, το χρηματικό ποσό φέρεται να ανήκε νόμιμα στην 70χρονη σύζυγο του ιδιοκτήτη. Τα χρήματα βρίσκονταν στην κατοχή της από το 2003 και προέρχονταν από κληρονομιά.

Πηγή: dimokratiki.gr