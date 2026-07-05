Θέση πάνω στο σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε στο λιμάνι του Καστελόριζου, με τη σύλληψη ενός αγροτικού γιατρού του νησιού, πήρε η διοίκηση της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) Πειραιώς και Αιγαίου, προχωρώντας σε αναλυτικές διευκρινίσεις για τη συμπλοκή ανάμεσα σε δύο αγροτικούς γιατρούς και υπαλλήλους του δήμου.

Όπως ξεκαθαρίζει η Υγειονομική Περιφέρεια, η κρίση ξεκίνησε όταν οι δύο γιατροί, οι οποίοι δεν είχαν κλείσει ούτε έναν μήνα υπηρεσίας στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Μεγίστης, αιτήθηκαν να πάρουν άδεια τις ίδιες ακριβώς ημέρες. Το αίτημα αυτό απορρίφθηκε από τον Διοικητή της 2ης ΥΠΕ για λόγους ασφάλειας του νησιού, με αποτέλεσμα οι γιατροί να υποβάλουν άμεσα τις παραιτήσεις τους.

Οι παραιτήσεις έγιναν επίσημα δεκτές, γεγονός που σημαίνει ότι από το πρωί της Παρασκευής (3/7), οι δύο γιατροί είχαν ήδη απωλέσει την ιδιότητα του δημόσιου λειτουργού και θεωρούνταν απλοί ιδιώτες.

Η ένταση στο λιμάνι και η σύλληψη

Τα επεισόδια εκτυλίχθηκαν στη συνέχεια, όταν οι πρώην πλέον υπάλληλοι του ΕΣΥ επιχείρησαν να αποχωρήσουν από το Καστελόριζο. Δημοτικοί υπάλληλοι προσπάθησαν να τους εμποδίσουν, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει έντονη συμπλοκή, εκατέρωθεν μηνύσεις και τελικά η σύλληψη του ενός γιατρού.

Δείτε βίντεο από τη σύλληψη του γιατρού:

Η διοίκηση της 2ης ΥΠΕ υπογραμμίζει ότι το συμβάν αποτελεί πλέον μια καθαρά ιδιωτική διένεξη ανάμεσα σε πολίτες και τις τοπικές αρχές, ξεκαθαρίζοντας πως η υπηρεσία δεν φέρει καμία ευθύνη ή ανάμειξη στα όσα ακολούθησαν την παραίτησή τους.

Η ανακοίνωση της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας

«Σε συνέχεια των δημοσιευμάτων που αφορούν τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στο Καστελόριζο, η Διοίκηση της 2ης Υ.Π.Ε. Πειραιώς και Αιγαίου διευκρινίζει τα ακόλουθα:

Οι δύο υπόχρεοι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου, οι οποίοι υπηρετούσαν στο Π.Π.Ι. Μεγίστης και δεν είχαν ακόμη συμπληρώσει έναν μήνα υπηρεσίας, υπέβαλαν αίτημα ταυτόχρονης λήψης άδειας. Το αίτημα αυτό δεν έγινε αποδεκτό, κατόπιν απόφασης του Διοικητή της 2ης Υ.Π.Ε.

Αμέσως μετά, οι δύο ιατροί υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους, οι οποίες έγιναν τελικώς δεκτές μετά την έκδοση των σχετικών εγγράφων. Ως εκ τούτου, από τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 03/07/2026, οι εν λόγω ιατροί έπαυσαν να φέρουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου ή του υπόχρεου ιατρού υπηρεσίας υπαίθρου και πλέον αποτελούν ιδιώτες πολίτες.

Για την άμεση και απρόσκοπτη κάλυψη των υγειονομικών αναγκών του νησιού, η 2η Υ.Π.Ε. προχώρησε άμεσα στη μετακίνηση ειδικής Γενικής Ιατρού, καθώς και ιατρού υπηρεσίας υπαίθρου, στη δομή υγείας της Μεγίστης.

Κατόπιν των ανωτέρω, η 2η Υ.Π.Ε. Πειραιώς και Αιγαίου δηλώνει ρητά ότι δεν φέρει καμία απολύτως ανάμειξη ή ευθύνη για οποιοδήποτε περιστατικό ή διένεξη έλαβε χώρα μεταγενέστερα μεταξύ των δύο ιδιωτών και των αρμόδιων δημοτικών υπαλλήλων του νησιού.

Κύριο μέλημα και προτεραιότητα της Διοίκησης παραμένει η απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών δημόσιας υγείας στους κατοίκους του νησιού. Διαβεβαιώνουμε, συνεπώς, τους κατοίκους της Μεγίστης ότι η εύρυθμη λειτουργία του ιατρείου είναι πλήρως εξασφαλισμένη, καθώς η δομή είναι επαρκώς στελεχωμένη από έμπειρη Γενική Ιατρό και ιατρό υπηρεσίας υπαίθρου, βεβαίως υπάρχει αναλυτής τροπονίνης στο ιατρείο point of care high sensitivity και δέκα διαθέσιμα αντιδραστήρια»

Πώς καλύπτεται το υγειονομικό κενό στο νησί

Προκειμένου να μην μείνουν οι κάτοικοι του ακριτικού νησιού χωρίς ιατρική φροντίδα, η 2η ΥΠΕ κινήθηκε ταχύτατα για την αντικατάστασή τους. Στη δομή υγείας της Μεγίστης μετακινήθηκαν ήδη μια έμπειρη ειδική Γενική Ιατρός καθώς και ένας νέος αγροτικός γιατρός.

Η διοίκηση διαβεβαιώνει την τοπική κοινωνία ότι η εύρυθμη λειτουργία του ιατρείου είναι απόλυτα εξασφαλισμένη, καθώς πέρα από το εξειδικευμένο προσωπικό, το ιατρείο διαθέτει σύγχρονο αναλυτή τροπονίνης (point of care high sensitivity) και επαρκή αντιδραστήρια για τις ανάγκες των ασθενών.

Τι είπαν τοπικοί παράγοντες στη «Ζούγκλα» για το περιστατικό – Η παρέμβαση του Υπουργού Υγείας

Στην επικαιρότητα βρέθηκε τις τελευταίες ώρες το Καστελόριζο, έπειτα από ένα επεισόδιο το οποίο οδήγησε στη σύλληψη ενός αγροτικού γιατρού, ο οποίος είχε αναλάβει καθήκοντα στο νησί περίπου έναν μήνα νωρίτερα.

Το περιστατικό ξεκίνησε όταν ο γιατρός εξέφρασε δημόσια παράπονα για τις συνθήκες διαβίωσης και στέγασης. Ωστόσο, τοπικοί παράγοντες αναφέρουν στη Ζούγκλα μια διαφορετική πτυχή, σημειώνοντας ότι η Δημοτική Αρχή του είχε παραχωρήσει οικία, παρά το γεγονός ότι δεν είχε σχετική νομική υποχρέωση, ενώ συμπληρώνουν πως ο συγκεκριμένος είχε δημιουργήσει και στο παρελθόν αντίστοιχες προστριβές στην Τήνο, απ’ όπου και είχε απομακρυνθεί.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η κατάσταση εκτραχύνθηκε όταν ο γιατρός ζήτησε τη μετακίνησή του με ασθενοφόρο για ένα κοντινό περιστατικό που μπορούσε να πάει με τα πόδια, με αποτέλεσμα το όχημα να προκαλέσει υλικές ζημιές σε τέντα καταστήματος λόγω της στενότητας του δρόμου.

Η λογομαχία που ακολούθησε μεταξύ του γιατρού και του ιδιοκτήτη του καταστήματος οδήγησε σε υποβολή μήνυσης κατά του γιατρού για απειλή, με την αστυνομία να προχωρά στη σύλληψη, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, απ’ όπου στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.

Ο γιατρός τελικά παραιτήθηκε. Μετά την υποβολή της παραίτησής του, σύμφωνα με πληροφορίες της Ζούγκλας, διαμένει προσωρινά σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ενώ ο Δήμος Καστελόριζου εξετάζει το ενδεχόμενο νομικής προσφυγής, προκειμένου να προστατεύσει τη φήμη του νησιού από τη δυσφήμηση.

Παράλληλα, οι τοπικές Αρχές και το ιατρικό προσωπικό διαβεβαιώνουν στην ηλεκτρονική μας εφημερίδα ότι το Κέντρο Υγείας παραμένει πλήρως στελεχωμένο.

Θέση για το ζήτημα πήρε αμέσως και ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος μέσω ανάρτησής του ξεκαθάρισε ότι το συμβάν αποτελεί μια καθαρά ιδιωτική αντιδικία, χωρίς καμία απολύτως σύνδεση με τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Ο υπουργός υπογράμμισε επίσης ότι η 2η Υγειονομική Περιφέρεια είχε ήδη κάνει δεκτή την παραίτηση αγροτικών γιατρών, λόγω των συνεχιζόμενων προβλημάτων συνεργασίας με την τοπική κοινωνία, φροντίζοντας παράλληλα για την άμεση αντικατάστασή τους με μία γενική και μία αγροτική γιατρό, διασφαλίζοντας έτσι ότι το ακριτικό νησί δεν θα μείνει ούτε στιγμή χωρίς υγειονομική θωράκιση.