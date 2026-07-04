Ένα απρόβλεπτο περιστατικό σημειώθηκε στην Καστοριά, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή ενός αστυνομικού, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του.

Για την ακρίβεια, ένας 50χρονος ένστολος, ο οποίος εκτελούσε προγραμματισμένη περιπολία με το υπηρεσιακό όχημα, δέχθηκε ξαφνική επίθεση από μια σφήκα που εισήλθε στο εσωτερικό του περιπολικού.

Το τσίμπημα του εντόμου προκάλεσε πρόβλημα στον οργανισμό του, αφού ο αστυνομικός υπέστη σοβαρό αλλεργικό σοκ.

Ο αστυνομικός κατάφερε να οδηγήσει ως το Κέντρο Υγείας Άργους Ορεστικού και πρόλαβε να ενημερώσει τους γιατρούς για το περιστατικό πριν καταρρεύσει από το αναφυλακτικό σοκ.

Οι γιατροί άρχισαν αμέσως τη διαδικασία της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες, ενώ αργότερα μόλις η κατάστασή του σταθεροποιήθηκε, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο προληπτικά στο Νοσοκομείο Καστοριάς, για περαιτέρω εξετάσεις, όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.