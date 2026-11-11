Στη σύλληψη ενός 38χρονου ξένης καταγωγής και μιας 34χρονης για διακίνηση ναρκωτικών προχώρησε το βράδυ της Τρίτης (10/11) η Αστυνομία στην Καστοριά.

Ειδικότερα, η ΕΛ.ΑΣ. εντόπισε ένα αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε η 34χρονη με συνοδηγό τον 38χρονο, να κινείται ύποπτα και πραγματοποίησε σχετικό έλεγχο. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι στο πίσω μέρος του οχήματος μετέφεραν δύο ταξιδιωτικούς σάκους, οι οποίοι περιείχαν συνολικά 18 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μεικτού βάρους 18 κιλών και 800 γραμμαρίων.

Τα κατασχεθέντα πειστήρια

Στο πλαίσιο των ερευνών κατασχέθηκαν συνολικά:

Η ποσότητα των 18 κιλών και 800 γραμμαρίων ακατέργαστης κάνναβης

Το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, το οποίο χρησιμοποιούνταν ως μέσο μεταφοράς των ναρκωτικών ουσιών

Δύο κινητά τηλέφωνα

Δύο κάρτες SIM

Την προανάκριση για την υπόθεση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς. Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, με την οποία οδηγούνται στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.