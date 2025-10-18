Ένα επεισοδιακό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (18 Οκτωβρίου) στην Καστοριά, όταν οδηγός Ι.Χ. αρνήθηκε να σταματήσει σε σήμα αστυνομικών της Τροχαίας και ανέπτυξε ταχύτητα, επιχειρώντας να διαφύγει.

Η καταδίωξη ξεκίνησε από το χωριό Δισπηλιό και κατέληξε έπειτα από αρκετά χιλιόμετρα στο κέντρο της πόλης, όπου οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημα και να συλλάβουν τον οδηγό. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤnews, στο αυτοκίνητο επέβαιναν τρία άτομα.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, ο οδηγός υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο έδειξε πως βρισκόταν σε κατάσταση μέθης. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, καθώς η άδειά του είχε κατασχεθεί στο παρελθόν για παρόμοιο περιστατικό.

Ο άνδρας φέρεται να αντέδρασε βίαια στη σύλληψή του, προκαλώντας ένταση με τους αστυνομικούς, γεγονός που οδήγησε στην άφιξη ενισχύσεων από την Αστυνομική Διεύθυνση Καστοριάς. Ο ίδιος και οι δύο συνεπιβάτες του μεταφέρθηκαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Καστοριάς.

Ο οδηγός κρατείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, οδήγηση χωρίς άδεια και απείθεια. Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχαίας Καστοριάς.

