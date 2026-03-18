Εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς υπόθεση απάτης και πλαστογραφίας που τελέστηκε σε βάρος 32χρονου. Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία δύο ατόμων, ηλικίας 24 και 34 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για απάτη και πλαστογραφία.

Πώς έχασε 1.500 ευρώ μετά από τηλεφωνική επικοινωνία

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο 32χρονος την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2025 εξαπατήθηκε όταν, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία για αγορά προϊόντος μέσω ηλεκτρονικής αγγελίας σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, πείστηκε να καταθέσει σε τραπεζικό λογαριασμό το ποσό των 1.500,40 ευρώ, χωρίς η αγορά να ολοκληρωθεί, ενώ του εστάλη και πλαστό τιμολόγιο.

Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι ο 23χρονος είναι ο κάτοχος του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο κατατέθηκε το χρηματικό ποσό, ενώ ο 34χρονος προχώρησε σε ανάληψη του ποσού από ΑΤΜ.

Την προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα υποβληθεί στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.