Ένα νέο, ανησυχητικό φαινόμενο εσωτερικής μετανάστευσης καταγράφεται τα τελευταία χρόνια στην Καστοριά. Το δυσβάσταχτο κόστος θέρμανσης, σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες της περιοχής, αναγκάζει πολλούς κατοίκους να παρατείνουν τη διαμονή τους στους νησιωτικούς και τουριστικούς προορισμούς όπου εργάζονται κατά τη θερινή σεζόν.

Η επιλογή αυτή μετατρέπεται σε στάση επιβίωσης, προκειμένου να αποφύγουν τις υπέρογκες δαπάνες που απαιτούνται για τη θέρμανση των σπιτιών τους κατά τους χειμερινούς μήνες.

Η μαρτυρία των κατοίκων και η παρακμή της γουνοποιίας

Η άλλοτε ανθηρή πόλη της δυτικής Μακεδονίας αντιμετωπίζει πλέον τη σταδιακή ερήμωση. Η παρακμή του κλάδου της γουνοποιίας, που στο παρελθόν προσέλκυε εργατικό δυναμικό, έχει αλλάξει άρδην την οικονομική πραγματικότητα. Πολλοί πρώην εργαζόμενοι του κλάδου, ηλικίας έως 60 ετών, στρέφονται πλέον στον τουριστικό τομέα για τη συμπλήρωση των απαιτούμενων ενσήμων συνταξιοδότησης.

Χωρίς πλέον οικογενειακές υποχρεώσεις στην περιοχή, καθώς τα νεότερα μέλη έχουν μετακομίσει σε μεγάλα αστικά κέντρα, αρκετά ζευγάρια επιλέγουν να παραμένουν σε περιοχές όπως η Κως, η Ζάκυνθος, η Κέρκυρα, τα Χανιά και η Κύπρος, αναλαμβάνοντας παράλληλα εποχικές αγροτικές ή άλλες χειμερινές εργασίες.

Επιστροφή στον τόπο τους μόνο για τις γιορτές

Για αρκετούς από τους κατοίκους αυτούς, η επιστροφή στην ιδιαίτερη πατρίδα τους παίρνει πλέον τη μορφή σύντομων διακοπών. Η παρουσία τους στην πόλη περιορίζεται στις περιόδους των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των παραδοσιακών «Ραγκουτσαριών» τον Ιανουάριο. Η κάλυψη των αναγκών θέρμανσης περιορίζεται αυστηρά στις ημέρες των εορτών, καθώς η παραμονή για ολόκληρη τη χειμερινή περίοδο θεωρείται οικονομικά ασύμφορη.

Τα στοιχεία του Εργατικού Κέντρου και το πρόβλημα των υποδομών

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Εργατικού Κέντρου Καστοριάς, ένα σημαντικό ποσοστό των εργαζομένων που μετακινούνται για τη θερινή σεζόν επιλέγει πλέον να μην επιστρέψει για το χειμώνα. Η υψηλή τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και η περιορισμένη αποτελεσματικότητα των επιδομάτων επιβαρύνουν περαιτέρω την κατάσταση.

Παράλληλα, η διείσδυση του φυσικού αερίου παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα, κάτω του 10% του πληθυσμού, καθώς δεν υπήρξε η αντίστοιχη επιδότηση που δόθηκε σε άλλες γειτονικές περιοχές.

Ως αποτέλεσμα, η έλλειψη προσιτών εναλλακτικών λύσεων θέρμανσης οδηγεί σε καταστάσεις επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας στις αγροτικές περιοχές κατά τους χειμερινούς μήνες.

Πηγή: thesspost