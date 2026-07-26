Με επιτυχία και με την ασφαλή μεταφορά ενός 78χρονου άνδρα στο νοσοκομείο ολοκληρώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, 25 Ιουλίου, η επιχείρηση διάσωσης στο Βογατσικό Καστοριάς. Ο ηλικιωμένος υπέστη τραυματισμό όταν βρέθηκε στο κενό, πέφτοντας σε απόκρημνο σημείο της περιοχής.

Ο άνδρας ελληνικής καταγωγής ανασύρθηκε και μεταφέρθηκε με ασφάλεια σε προσβάσιμο σημείο, από όπου τον παρέλαβε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να του παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Άμεση η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Ο συναγερμός στις Αρχές σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου, όταν το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δέχτηκε κλήση που ενημέρωνε για την πτώση και τον τραυματισμό του άνδρα.

Η ανταπόκριση ήταν άμεση, με τις δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο να περιλαμβάνουν συνολικά 11 πυροσβέστες, κλιμάκια από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Άργους Ορεστικού και μέλη της 8ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ).

Προσέγγιση με φορείο στο δύσβατο έδαφος

Λόγω της γεωγραφίας και της μορφολογίας του εδάφους, η επιχείρηση παρουσίαζε αντικειμενικές δυσκολίες.

Οι διασώστες κατάφεραν να εντοπίσουν τον 78χρονο στο δύσβατο σημείο όπου είχε εγκλωβιστεί. Αφού τον προσέγγισαν, τον σταθεροποίησαν και τον τοποθέτησαν σε ειδικό φορείο. Στη συνέχεια, τον μετέφεραν με προσοχή στο σημείο συνάντησης με το πλήρωμα του ΕΚΑΒ, ολοκληρώνοντας την επιτυχή επιχείρηση τις βραδινές πλέον ώρες.