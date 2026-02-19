Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι στην επαρχιακή οδό Κορησού – Γέρμα στη Δυτική Μακεδονία. Σύμφωνα με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας, το δυστύχημα σημειώθηκε όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο, που οδηγούσε ένας 81χρονος Έλληνας, εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, και στη συνέχεια ανατράπηκε και κατέληξε σε δέντρα.

Πυροσβέστες απεγκλώβισαν χωρίς τις αισθήσεις του τον ηλικιωμένο άνδρα, ο οποίος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από το αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας.

Για τον απεγκλωβισμό του άτυχου άνδρα επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα.