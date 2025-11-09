Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Ένα μικρό θηλαστικό «βύθισε» στο σκοτάδι τον μισό νομό Καστοριάς τα ξημερώματα της Κυριακής 9/11.

Κι όχι, δεν πρόκειται για χάκερ, σαμποτέρ ή… διεθνές σχέδιο ενεργειακού σαμποτάζ, αλλά για ένα πετροκούναβο με τάσεις… υψηλής τάσης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η εκτεταμένη διακοπή ρεύματος που σημειώθηκε γύρω στη 1:00 π.μ. και κράτησε σχεδόν δύο ώρες, αποδόθηκε αρχικά σε τεχνική βλάβη στον υποσταθμό του ΔΕΔΔΗΕ στο Δισπηλιό.

Ωστόσο, οι τεχνικοί που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα εντόπισαν σύντομα τον πραγματικό δράστη, έναν απρόσκλητο επισκέπτη της νύχτας που, προφανώς, μπήκε εκεί που δεν έπρεπε.

Το πετροκούναβο, προσπαθώντας ίσως να εξερευνήσει το άγνωστο (ή απλώς να ζεσταθεί λίγο), ήρθε σε επαφή με κρίσιμο σημείο του ηλεκτρικού εξοπλισμού, προκαλώντας βραχυκύκλωμα που έθεσε εκτός λειτουργίας ολόκληρο τον υποσταθμό. Το αποτέλεσμα; Η πόλη του Άργους Ορεστικού και δεκάδες χωριά στους δήμους Καστοριάς και Άργους Ορεστικού βυθίστηκαν στο σκοτάδι.

Οι κάτοικοι, ξαφνιασμένοι από το ξαφνικό black out, περίμεναν να ακούσουν για κάποια μεγάλη τεχνική βλάβη ή σοβαρό περιστατικό.

Κανείς όμως δεν φανταζόταν ότι ο «ένοχος» θα είχε… ουρά, μουστάκια και πλούσιο τρίχωμα.

Το άτυχο ζώο δεν επέζησε από το ηλεκτροσόκ, αλλά κατάφερε να αφήσει το στίγμα του στην τοπική ιστορία κι ένα ολόκληρο νομό να σχολιάζει το περιστατικό με το γνωστό καστοριανό χιούμορ:

«Αν είναι να μας κόβουν το ρεύμα τα πετροκούναβα, να τα βάλει ο ΔΕΔΔΗΕ στο μισθολόγιο», είπε χαριτολογώντας κάτοικος της περιοχής.

Το περιστατικό έρχεται να υπενθυμίσει πως, όσο κι αν εξελιχθεί η τεχνολογία, η φύση έχει πάντα τον τελευταίο λόγο.

Και μερικές φορές… και τον διακόπτη.

Με πληροφορίες από: ditikostipos.gr