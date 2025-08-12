Για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία ανηλίκων από προϊόντα αλκοόλ συνελήφθη 40χρονος σε περιοχή της Καστοριάς, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Άργους Ορεστικού Καστοριάς, με την συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καστοριάς.

Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, σε περιοχή της Καστοριάς και διαπιστώθηκε ότι ο 40χρονος, ιδιοκτήτης και υπεύθυνος του καταστήματος, επέτρεψε την πώληση και την κατανάλωση αλκοολούχου ποτού σε ανήλικο.

Επιπλέον, στον 40χρονο βεβαιώθηκε διοικητικό πρόστιμο 500 ευρώ, για τη διάθεση αλκοόλ στον ανήλικο.