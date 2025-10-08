Στο Αυτόφωρο οδηγήθηκε 45χρονος οδηγός μετά από τροχονομικό έλεγχο τα ξημερώματα της Τετάρτης 8 Οκτωβρίου στην Καστοριά, καθώς διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ με επίπεδα που ξεπερνούσαν κατά επτά φορές το ανώτατο επιτρεπτό όριο.

Η σύλληψη έρχεται σε εφαρμογή του νέου, αυστηροποιημένου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που προβλέπει μηδενική ανοχή για τέτοιες επικίνδυνες παραβάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν άνδρες του Τμήματος Τροχαίας Καστοριάς, στο πλαίσιο τακτικών ελέγχων για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, ακινητοποίησαν το όχημα που οδηγούσε ο 45χρονος. Κατά τον έλεγχο με αλκοολόμετρο, η ένδειξη κατέγραψε τιμή που αντιστοιχεί σε συγκέντρωση αλκοόλ στον οργανισμό του 45χρονου, επτά φορές πάνω από το κατώτατο όριο που θέτει ο νόμος.

Αμέσως, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην αυτόφωρη σύλληψη του οδηγού, όπως ρητά ορίζει πλέον ο νόμος. Το όχημά του ακινητοποιήθηκε, ενώ ο 45χρονος οδηγήθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Καστοριάς όπου και κρατείται και σήμερα το πρωί αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς για να του απαγγελθούν κατηγορίες.

Η συγκεκριμένη σύλληψη αναδεικνύει την αποφασιστικότητα των αρχών για την εφαρμογή των νέων, αυστηρότερων διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Η οδήγηση με υψηλή περιεκτικότητα αλκοόλ στο αίμα δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως ένα απλό πταίσμα, αλλά ως σοβαρό πλημμέλημα που οδηγεί απευθείας τον παραβάτη στο αυτόφωρο, αντιμετωπίζοντας ποινές φυλάκισης.