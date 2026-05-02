Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στους Μανιάκους Καστοριάς, προκαλώντας τον τραυματισμό ενός 15χρονου αγοριού, το απόγευμα του Σαββάτου (2/5), ενώ ισοπέδωσε το δωμάτιο της κατοικίας, όπου βρισκόταν ο ανήλικος.

Η έκρηξη σημειώθηκε την ώρα που ο έφηβος βρισκόταν στο δωμάτιό του, με τις Αρχές να εξετάζουν κάθε σενάριο. Η ισχύς της έκρηξης ήταν τέτοια που προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές εντός και εκτός του δωματίου του, αλλά και εκτόξευση αντικειμένων μέτρα μακριά από αυτό.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα, δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καστοριάς, οι οποίες απεγκλώβισαν τον νεαρό από τα συντρίμμια του δωματίου.

Ο 15χρονος παρελήφθη από τους διασώστες του ΕΚΑΒ Καστοριάς έχοντας τις αισθήσεις του, και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου υποβάλλεται σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί η σοβαρότητα και η έκταση των τραυμάτων του.

Κλιμάκιο της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκεται στο σπίτι και διενεργεί εξονυχιστική έρευνα. Οι αστυνομικοί συλλέγουν στοιχεία και υπολείμματα υλικών από το δωμάτιο, προκειμένου να ταυτοποιήσουν την αιτία της έκρηξης.

