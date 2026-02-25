Η Αστυνομία της Καστοριάς συνέλαβε τρεις άνδρες το τελευταίο τριήμερο στο πλαίσιο εντατικών ελέγχων για διακίνηση ναρκωτικών.

Από τις 22 Φεβρουαρίου έως τις 24 Φεβρουαρίου 2026, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις για κατοχή κοκαΐνης, ηρωίνης, κάνναβης, αλλά και όπλων.

Ένας 57χρονος ακινητοποιήθηκε για έλεγχο, κατά τον οποίο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

1,2 γραμμάρια κοκαΐνης.

1,2 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Τη Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου, οι Αρχές εντόπισαν και ήλεγχξαν έναν 48χρονο. Αυτή τη φορά, η δικογραφία αφορούσε την παράνομη οπλοκατοχή, καθώς ο συλληφθείς έφερε μαζί του:

Ένα αεροβόλο περίστροφο.

5 γεμιστήρες και 111 μεταλλικά σφαιρίδια.

Ανταλλακτικά δοχεία προωθητικού αερίου.

Η δράση της Δίωξης Ναρκωτικών ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 24 Φεβρουαρίου σε περιοχή της Καστοριάς, με τη σύλληψη ενός 54χρονου.

Στην κατοχή του εντοπίστηκαν τα παρακάτω:

3 γραμμάρια ηρωίνης.

0,7 γραμμάρια κοκαΐνης.

Οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν για τις τρεις αυτές περιπτώσεις διαβιβάστηκαν ήδη στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς, ενώ την προανάκριση διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς.