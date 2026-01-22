Σημαντική επιτυχία στην αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος σημείωσε η Ελληνική Αστυνομία στην Καστοριά με την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν συστηματικά στην κλοπή, παραποίηση και εμπορία οχημάτων.

Πολύμηνη έρευνα της αστυνομίας – Ταυτοποιήθηκαν 19 μέλη

Ύστερα από πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς, σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, ταυτοποιήθηκαν ακόμη 10 μέλη της οργάνωσης, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των εμπλεκομένων στους 19.

Σύμφωνα με τις Αρχές, η οργάνωση λειτουργούσε με επαγγελματική μεθοδολογία και συγκεκριμένη «αλυσίδα» δράσης. Αρχικά έκλεβαν οχήματα από περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Αττικής, με τουλάχιστον 11 περιπτώσεις κλοπών να έχουν εξιχνιαστεί μέχρι στιγμής. Στη συνέχεια αλλοίωναν τους αριθμούς πλαισίου και τα στοιχεία κυκλοφορίας, προκειμένου να εξαφανίσουν τα ίχνη της παράνομης προέλευσης. Τέλος, τα οχήματα διοχετεύονταν στην αγορά ως «καθαρά», εξαπατώντας ανυποψίαστους αγοραστές.

Σχηματίστηκε δικογραφία

Η έρευνα ξεκίνησε ουσιαστικά τον Δεκέμβριο του 2023, όταν μέλος της οργάνωσης συνελήφθη στην Καστοριά, επιχειρώντας να πουλήσει μέσω διαδικτύου αυτοκίνητο που είχε κλαπεί λίγους μήνες νωρίτερα. Το περιστατικό αυτό αποτέλεσε την αφετηρία για την πλήρη χαρτογράφηση της εγκληματικής δραστηριότητας.

Τα 11 κλεμμένα οχήματα εντοπίστηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας, κατασχέθηκαν και έχουν ήδη αποδοθεί στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους.

Σε βάρος των 19 εμπλεκομένων σχηματίστηκε κακουργηματική δικογραφία για, κατά περίπτωση, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, νόθευση και χρήση νοθευμένων αριθμών πλαισίου, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και απάτη. Η δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Καστοριάς, ενώ την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς.