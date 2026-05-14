Οι γονείς των έξι παιδιών που ζούσαν στο διαμέρισμα – «τρώγλη» των 27 τετραγωνικών μέτρων στο Περιστέρι, κρίθηκαν ένοχοι από το Αυτόφωρο δικαστήριο. Συνελήφθησαν το βράδυ της Τρίτης (12/05) οι γονείς (33 και 37 ετών) με την κατηγορία έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο σε βαθμό πλημμελήματος.

Το δικαστήριο επέβαλε ποινή φυλάκισης 16 μηνών και στους δυο ξεχωριστά. Η ποινή αυτή είναι μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως.

Τρεις καταγγελίες και μια χαμένη επιμέλεια πίσω από τα παιδιά που ζούσαν στα σκουπίδια

Τα έξι παιδιά που βρέθηκαν να ζουν μέσα σε ένα σπίτι – «τρώγλη» στο Περιστέρι, έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» για περίθαλψη και εξετάσεις. Τα ανήλικα ηλικίας από 3 έως 11 ετών ζούσαν σε ένα σπίτι ελάχιστων τετραγωνικών, το οποίο ήταν γεμάτο ακαθαρσίες και σκουπίδια. Οι γονείς (33 και 37 ετών) συνελήφθησαν για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο.

Ενδιαφέρον έχει προκαλέσει το γεγονός ότι για την εφιαλτική αυτή κατάσταση, την οποία ζούσαν τα μικρά παιδιά, είχαν γίνει τρεις καταγγελίες.

Οι γείτονες είχαν να δουν καιρό τα ανήλικα και αντιλήφθηκαν πως κάτι δεν πήγαινε καλά. Για αυτόν τον λόγο ειδοποίησαν τις Αρχές, οι οποίες έσπευσαν στο σπίτι και αντίκρισαν το αποτρόπαιο θέαμα. Υπενθυμίζουμε πως το βράδυ της Τρίτης (12/05) έγινε η επιχείρηση από τους άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι εντόπισαν τα έξι παιδιά σε ένα περιβάλλον επικίνδυνο για την υγεία τους.

Το βασικό ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί δεν είχε γίνει νωρίτερα παρέμβαση, εφόσον είχαν γίνει και τρεις καταγγελίες. Μάλιστα, το 2021 ο Εισαγγελέας είχε διατάξει την προσωρινή αφαίρεση της επιμέλειας των παιδιών από τους γονείς. Ωστόσο, ύστερα από κάποιους μήνες τα τρία αγοράκια και τα τρία κοριτσάκια επέστρεψαν στην οικογένειά τους, αφού τα είχε παρακολουθήσει ψυχολόγος.

Το Χαμόγελο του Παιδιού φαίνεται πώς είχε προβεί σε δύο καταγγελίες σε βάρος του ζευγαριού, καθώς τα παιδιά εδώ και καιρό δεν πήγαιναν ούτε σχολείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ανήλικα, αλλά και οι γονείς πολλές φορές έκαναν μπάνιο σε σπίτια γειτόνων, ενώ πολλές φορές κυκλοφορούσαν βρώμικοι.

Σημειώνεται πως δεν είχαν καν κουρτίνες στα παράθυρα, αλλά είχαν τοποθετήσει μαύρες σακούλες σκουπιδιών.

Ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, μιλώντας για το περιστατικό, έκανε λόγο για υποσιτισμένα παιδιά με δείγματα παραμέλησης, αλλά όχι κακοποίησης.

Παράλληλα, τόνισε ότι τα ανήλικα τέκνα της οικογένειας θα πρέπει να βρουν διαμονή σε κατάλληλη μονάδα φροντίδας, με την απόφαση αυτή να βρίσκεται στην κρίση του Εισαγγελέα μετά από εισήγηση των κοινωνικών λειτουργών.