Αντιμέτωπος με μια συντριπτική για την δημόσια εικόνα του καταδίκη, ήρθε την Τετάρτη στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Κρήτης, ένας 49χρονος Χανιώτης δικηγόρος που κρίθηκε ένοχος για απιστία σε βάρος οικογένειας, από την οποία είχε αποσπάσει 6.400 ευρώ για υπόθεση σοβαρού τροχαίου, χωρίς ποτέ να προχωρήσει στις προβλεπόμενες ενέργειες νομικής εκπροσώπησής.

Ο 49χρονος, καταδικάστηκε σε ποινή 12 μηνών φυλάκισης με αναστολή ενώ σε βάρος του -σύμφωνα με πληροφορίες, έχει κινηθεί και η πειθαρχική διαδικασία από τον δικηγορικό σύλλογο Χανίων.

O ίδιος αρνήθηκε τα πάντα, παρουσιάζοντας μια δική του εκδοχή για να δικαιολογήσει τους χειρισμούς του – ή μάλλον την απουσία τους- η οποία όμως δεν έγινε πιστευτή από το δικαστήριο που τον καταδίκασε σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ακολουθώντας και την προηγηθείσα καταδικαστική εισαγγελική πρόταση.

«Μας έλεγε ότι έχει άκρες και μας ζητούσε κι άλλα»

Το τροχαίο συνέβη στις 22 Αυγούστου 2018, στην εθνική οδό Χανίων – Ρεθύμνου, στο ύψος του Αγίου Φανουρίου.

Στον συγκεκριμένο δικηγόρο απευθύνθηκαν -μετά από συστάσεις κοινού γνωστού- οι γονείς ενός εμπλεκόμενου οδηγού, ο οποίος μάλιστα είχε τραυματιστεί και νοσηλευόταν, ώστε να τους εκπροσωπήσει νομικά, να καταθέσει αγωγή και να παρασταθεί στα ποινικά δικαστήρια.

«Μου ζήτησε 700 ευρώ για την αγωγή, μετά άλλα 700 ευρώ… Έφτασα να του έχω καταβάλει 6.400 ευρώ» σημείωσε στην κατάθεσή του, ο πατέρας του εμπλεκόμενου, εξιστορώντας τα γεγονότα. Όπως τόνισε, αυτό που τους κίνησε τις υποψίες ήταν, όταν, έναν ολόκληρο χρόνο μετά, τον Αύγουστο του 2019, ο δικηγόρος τους ενημέρωσε ότι οι έτεροι εμπλεκόμενοι, Πολωνοί πολίτες, είχαν δήθεν υποστεί μόνιμη αναπηρία και είχαν μεγάλες οικονομικές αξιώσεις. «Μου είπε ότι αυτοί ζητούσαν πράγματα αλλά ότι είχε άκρες στην Πολωνία και έπρεπε να του δώσουμε ακόμα 5.000 ευρώ» τόνισε.

Όπως ανέφερε, αυτό ήταν που τον κινητοποίησε ώστε την επόμενη μέρα να επισκεφθεί τον εισαγγελέα πρωτοδικών και να τον ενημερώσει για την υπόθεση καθώς δεν είχε λάβει από τον δικηγόρο μέχρι εκείνη την ημέρα, ούτε απόδειξη για τα χρήματα που έδινε ούτε αντίγραφο της δικογραφίας!

Από τη μεριά τους οι συνήγοροι υπεράσπισης του κατηγορούμενου, τόνισαν πως σχεδόν όλο το ποσό έχει επιστραφεί στους παθόντες, υποστηρίζοντας πως δεν έχουν υποστεί καμία ηθική ή νομική βλάβη.

Πάντως οι γονείς του τραυματία, υποστήριξαν ότι εξαιτίας των παραλείψεων του δικηγόρου, τους ζητάει 80.000 η ασφαλιστική εταιρεία για την υπαιτιότητα του συμβάντος η οποία όταν εκ των υστέρων διόρισαν τεχνικό σύμβουλο, προέκυψε ότι ανήκε στους αλλοδαπούς και όχι στον γιο τους.

«Καταπέλτης» η Εισαγγελέας

Ο σκοπός και η θέληση του κατηγορούμενου δεν ήταν να κάνει αγωγή. Και αυτο διότι από τον Αύγουστο που του έδωαν 3.000 ευρώ δεν έκανε τίποτα. Επισης παριστανε ότι έχει τα μέσα, ότι έχει γνωστούς, ότι μιλάει με την ασφαλιστική. Από τον Αύγουστο δεν έχει δωσει τίποτα. Ουτε προσχέδιο αγωγής. Αλλα ούτε μία απόδειξη!

Παρίστανε ότι κάνει νομικές κινήσεις ενώ δεν έκανε.

Δεν υπάρχει κανένα έγγραφο ότι αυτά που έλεγε τα έκανε» σημείωσε, μεταξύ άλλων η Εισαγγελέας της Έδρας που ήταν καταδικαστική.

Πηγή: zarpanews.gr