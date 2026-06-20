Μια υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας στη Ρόδο, με θύμα ένα παιδί, που επί σειρά ετών ζούσε μέσα στο ίδιο του το σπίτι κάτω από καθεστώς εκφοβισμού και σωματικών επιθέσεων, έφτασε στην αίθουσα του δικαστηρίου και κατέληξε σε καταδικαστική απόφαση. Στο εδώλιο κάθισε η μητέρα της ανήλικης, αλλοδαπή υπήκοος αλβανικής καταγωγής, η ηλικία της οποίας δεν προσδιορίζεται στα διαθέσιμα στοιχεία, την οποία το δικαστήριο έκρινε ένοχη για διακεκριμένη περίπτωση σωματικής βίας, τελεσθείσα κατ’ εξακολούθηση σε βάρος μέλους της οικογένειας ανίκανου να αντισταθεί.

Πρόκειται για μια περίπτωση που, όπως προέκυψε, δεν αφορούσε ένα μεμονωμένο ξέσπασμα, αλλά μια συμπεριφορά που επαναλαμβανόταν για χρόνια, με αφορμές που κατά την κατηγορία σχετίζονταν ακόμη και με τις δουλειές του σπιτιού.

Τα περιστατικά που οδήγησαν στην καταδίκη

Σύμφωνα με την κατηγορία, η βία ασκούνταν σε βάρος της ανήλικης σε διάφορες χρονικές περιόδους μεταξύ των ετών 2019 και 2025. Το παιδί φέρεται να δεχόταν χτυπήματα όταν δεν ανταποκρινόταν στις οικιακές εργασίες που του ανέθετε η μητέρα του, σε ένα κλίμα που χαρακτηρίστηκε ως συστηματικά βίαιο.

Το πρώτο περιστατικό τοποθετείται χρονικά στο καλοκαίρι του 2019, όταν η ανήλικη ήταν μόλις 10 ετών. Σύμφωνα με όσα έκρινε το δικαστήριο, η μητέρα επιτέθηκε στο παιδί χτυπώντας το με τα χέρια της, αλλά και με πλάστη, σε διάφορα σημεία του σώματος, στα χέρια και στα πόδια, με αποτέλεσμα να του προκαλέσει μώλωπες και άλλες, μη προσδιοριζόμενες με ακρίβεια, σωματικές βλάβες.

Δεύτερο περιστατικό καταγράφηκε το καλοκαίρι του 2021, όταν η ανήλικη ήταν 12 ετών. Όπως αναφέρεται, η κατηγορουμένη εκσφενδόνισε ένα γυάλινο τετράγωνο μπολ προς το παιδί. Από τη θραύση του γυαλιού, η ανήλικη τραυματίστηκε στο αριστερό της χέρι και αιμορράγησε.

Το πιο πρόσφατο περιστατικό συνέβη στις 3 Νοεμβρίου 2025. Η μητέρα φέρεται να χτύπησε την κόρη της με τα χέρια στον λαιμό και στην πλάτη, προκαλώντας της μώλωπα, και στη συνέχεια επιχείρησε να τη σπρώξει την ώρα που εκείνη βρισκόταν στις σκάλες της οικίας. Το συμβάν αυτό, που εμπεριείχε στοιχείο άμεσου κινδύνου για τη σωματική ακεραιότητα της ανήλικης, λειτούργησε ως το τελευταίο επεισόδιο μιας υπόθεσης που είχε ξεκινήσει χρόνια νωρίτερα.

Η απόφαση του δικαστηρίου

Με βάση το σύνολο των στοιχείων, το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου έκρινε την κατηγορουμένη ένοχη. Η πράξη χαρακτηρίστηκε ως διακεκριμένη περίπτωση ενδοοικογενειακής σωματικής βίας, τελεσθείσα κατ’ εξακολούθηση σε βάρος ανήλικου μέλους της οικογένειας ανίκανου να αντισταθεί, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου 3500/2006 για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, σε συνδυασμό με το άρθρο 308 του Ποινικού Κώδικα.

Η ποινή που επιβλήθηκε ήταν φυλάκιση 2 ετών. Το δικαστήριο χορήγησε ανασταλτικό χαρακτήρα στην εκτέλεσή της, με αναστολή 3 ετών, γεγονός που σημαίνει ότι η καταδικασθείσα δεν οδηγείται στη φυλακή, εφόσον δεν υποπέσει σε νέο αδίκημα εντός του διαστήματος αυτού.

Ο ρόλος του πατέρα και η αποκλειστική επιμέλεια

Καθοριστική για την υπόθεση υπήρξε η στάση του πατέρα, ο οποίος παρέστη ενώπιον του δικαστηρίου προς υποστήριξη της κατηγορίας, ενεργώντας για λογαριασμό της ανήλικης θυγατέρας του. Ο πατέρας ασκεί την αποκλειστική επιμέλεια του παιδιού, στοιχείο που του έδωσε τη δυνατότητα να σταθεί νομικά στο πλευρό της και να επιδιώξει την ποινική αντιμετώπιση των όσων φέρεται να υπέστη το παιδί. Στη δικαστική διαδικασία εκπροσωπήθηκε από συνήγορο.

Η παρουσία της πλευράς της ανήλικης στην αίθουσα ανέδειξε και τη διάσταση της προστασίας του παιδιού, καθώς πρόκειται για περίπτωση όπου ο ένας γονέας φέρεται να ήταν ο δράστης και ο άλλος ανέλαβε ρόλο προστάτη.

Πηγή:www.dimokratiki.gr