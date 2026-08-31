Ποινή φυλάκισης 3 μηνών με τριετή αναστολή επιβλήθηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης στον 42χρονο Βρετανό, ο οποίος αναστάτωσε την πτήση από το Νιούκαστλ προς το Ηράκλειο.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για μη συμμόρφωση στις εντολές του κυβερνήτη και διασάλευση της τάξης. Ο κατηγορούμενος αποδέχθηκε τις πράξεις του στο ακροατήριο, αποδίδοντάς τες στη μεγάλη ποσότητα αλκοόλ που είχε καταναλώσει, και ζήτησε συγγνώμη.

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια νυχτερινής πτήσης, όταν ο 42χρονος, που βρισκόταν σε προφανή κατάσταση μέθης, άρχισε να φέρεται επιθετικά προς το πλήρωμα και τους συνεπιβάτες του, αγνοώντας παντελώς τις υποδείξεις των αρμοδίων.

Η ανεξέλεγκτη κατάσταση ανάγκασε τον κυβερνήτη να αλλάξει πορεία για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιώντας αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» περίπου στη 1:30 τα ξημερώματα.

Αμέσως μετά την ακινητοποίηση του αεροσκάφους, αστυνομικοί του αερολιμένα συνέλαβαν τον υπαίτιο και τον οδήγησαν στη Δικαιοσύνη, ενώ το αεροπλάνο αναχώρησε στη συνέχεια για τον τελικό του προορισμό.