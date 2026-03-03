Καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο σε δύο χρόνια φυλάκιση χωρίς αναστολή και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, ο 36χρονος Γεωργιανός αζερικής καταγωγής, κατάσκοπος που προσήχθη χθες ως ύποπτος κατασκοπευτικής δράσης στη Σούδα.

Επιπλέον του επιβλήθηκε χρηματική ποινή 5.000 ευρώ και επιπλέον 200 ευρώ για τα έξοδα του δικαστηρίου.

Οι παραπάνω ποινές του επιβλήθηκαν για την παράνομη είσοδο και παραμονή στην Ελλάδα. Ο ίδιος ισχυρίστηκε μέσω μεταφράστριας ότι είναι οδηγός νταλίκας και πήγαινε στη Λιθουανία για να δουλέψει.

Όσον αφορά στην υπόθεση της Σούδας, η δικογραφία, που αφορά κατηγορία για κατασκοπεία, παραμένει στην Αντιτρομοκρατική, προς περαιτέρω διερεύνηση.

Η ΕΥΠ, κλιμάκιο της οποίας βρίσκεται μόνιμα σε Σούδα και Αλεξανδρούπολη και παρακολουθεί άτομα που κινούνται ύποπτα στην περιοχή, επί έναν μήνα παρακολουθούσε στενά τον 36χρονο Γεωργιανό.

Αξιολογήθηκε ως τέτοια περίπτωση, και τέθηκε υπό στενή παρακολούθηση, μέχρι που διαπιστώθηκε ότι φωτογράφιζε και βιντεοσκοπούσε μεταξύ άλλων και το αεροπλανοφόρο «USS Ford», που πρόσφατα απέπλευσε για να συμμετάσχει στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν χώρα στον Περσικό Κόλπο.

Το χρονικό της υπόθεσης

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 36χρονος έφτασε αεροπορικώς στην Αθήνα από Γερμανία, και αμέσως μετά, με εσωτερική πτήση, πήγε στη Σούδα στις 3 Φεβρουαρίου και έκλεισε ξενοδοχείο στον κόλπο, με θέα προς την βάση.

Στις 16 Φεβρουαρίου, προσπάθησε μάλιστα να κλείσει δωμάτιο στο ίδιο ξενοδοχείο με την προνονομιακή θέα που είχε κλείσει και το περασμένο καλοκαίρι ο Αζέρος, που συνελήφθη για τον ίδιο λόγο, χωρίς όμως να τα καταφέρει, και στις 24 Φεβρουαρίου κατελήφθη να περιφέρεται πάλι στον κόλπο με ένα μισθωμένο αυτοκίνητο, να φωτογραφίζει και να βιντεοσκοπεί τις εγκαταστάσεις και τα πλοία.

Έμενε μόνος και όσες φορές βγήκε έξω, φορούσε μονίμως γυαλιά και καπέλο και έκανε μόνο τις συγκεκριμένες βόλτες, χωρίς να επισκεφτεί άλλους χώρους και τουριστικά αξιοθέατα, ως δήθεν τουρίστας που ήταν στην Κρήτη, επί έναν ολόκληρο μήνα.

Αφού ολοκληρώθηκε, όπως όλα δείχνουν, η αποστολή του, πιθανόν για λογαριασμό των ιρανικών μυστικών υπηρεσιών, και έστειλε με κρυπτογραφημένο λογισμικό το υλικό στον αποδέκτη του, επέστρεψε χθες στην Αθήνα αεροπορικώς, όπου και αποφασίστηκε η επιχείρηση της ΕΥΠ για την προσαγωγή του και την ανάκρισή του.

Η υπόθεση αντιμετωπίζεται από τις ελληνικές Αρχές ως σοβαρή, λόγω και της χρονικής συγκυρίας, και βεβαίως εξετάζεται αν ο αποδέκτης ήταν οι ιρανικές μυστικές υπηρεσίες (κάτι που θεωρείται βέβαιο), οι οποίες κατά καιρούς στρατολογούν Αζέρους ή άλλες εθνικότητες από την γύρω περιοχή, για τέτοιου είδους αποστολές, όπως είχε γίνει και το περασμένο καλοκαίρι στη Σούδα και όπως έχει γίνει και σε αντίστοιχες περιπτώσεις στην Κύπρο, με την διαφορά ότι πλέον πρόκειται για μία εμπόλεμη περίοδο.

Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, έχουν ενημερωθεί από την ΕΥΠ και συμμαχικές μυστικές Υπηρεσίες, για να διαπιστωθεί αν ήταν «χαρτογραφημένος». Ενώ στην κατοχή του έχει βρεθεί πλούσιο ψηφιακό υλικό που τον ενοχοποιεί, για το οποίο αναμένεται να προχωρήσει η διαδικασία, για να γίνει και η νόμιμη ανάλυση του υλικού στα εγκληματολογικά εργαστήρια.