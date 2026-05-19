Σε ποινή φυλάκισης επτά ετών και ενός μηνός, χωρίς αναστολή, καταδικάστηκε ο 26χρονος από το Αζερμπαϊτζάν που είχε συλληφθεί στη Σούδα το 2025 για κατασκοπεία, μετά από επιχείρηση της ΕΥΠ.

Ο 26χρονος είχε αφιχθεί στα Χανιά στις 18 Ιουνίου 2025 και είχε κλείσει δωμάτιο σε ξενοδοχείο που είχε θέα προς τη βάση της Σούδας, για ένα μήνα.

Με τη συμπεριφορά του όμως κίνησε υποψίες, καθώς παρέμενε κλεισμένος στο δωμάτιό του, βγαίνοντας από αυτό μόνο για τις απολύτως απαραίτητες ανάγκες του.

Κατά την οργανωμένη επιχείρηση της ΕΥΠ, οι διωκτικές αρχές έκαναν «φύλλο και φτερό» το δωμάτιο όπου διέμενε.

Κατά την έρευνα στο δωμάτιο εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

-Μια επαγγελματική φωτογραφική μηχανή, ένα κινητό τηλέφωνο και κάρτες μνήμης.

-Περισσότερες από 5.000 φωτογραφίες, οι οποίες είχαν αποτυπώσει ευαίσθητα σημεία της βάσης.

-Εξειδικευμένο λογισμικό κρυπτογράφησης, το οποίο εκτιμάται ότι χρησιμοποιούνταν για την ασφαλή αποστολή των δεδομένων.