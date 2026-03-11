Πολυετείς ποινές κάθειρξης επέβαλε χθες (10/3), το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Δωδεκανήσου σε δύο άνδρες που κρίθηκαν ένοχοι για συμμετοχή σε κύκλωμα διακίνησης μεταναστών.

Συγκεκριμένα, στον 43χρονο πρώην λιμενικό επιβλήθηκε συνολική ποινή κάθειρξης 24 ετών και 6 μηνών, καθώς και χρηματικό πρόστιμο 27.000 ευρώ. Στον 43χρονο αλλοδαπό συγκατηγορούμενό του επιβλήθηκε συνολική ποινή κάθειρξης 23 ετών και 2 μηνών, μαζί με χρηματικό πρόστιμο 27.000 ευρώ. Αντίθετα, το δικαστήριο έκρινε αθώο έναν 33χρονο αλλοδαπό που είχε κατηγορηθεί στην ίδια υπόθεση.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε τον Σεπτέμβριο του 2021 από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου, οι οποίοι εντόπισαν επαφές και οικονομικές συναλλαγές μεταξύ των δύο καταδικασθέντων. Από την έρευνα προέκυψε ότι υπήρχε οργανωμένη διαδικασία μεταφοράς και διακίνησης μεταναστών από τα τουρκικά παράλια προς τη Ρόδο.

Ο 43χρονος πρώην λιμενικός αρνείται από την αρχή οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει λάβει χρήματα από τον συγκατηγορούμενό του. Παράλληλα, έχει δηλώσει ότι ο αλλοδαπός τον ενέπλεξε στην υπόθεση από εκδικητική διάθεση.