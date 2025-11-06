Mε ποινή φυλάκισης δύο ετών και δύο μηνών, με τριετή αναστολή καταδικάστηκε ένας 63χρονος ο οποίος οδηγούσε υπό την επήρρεια αλκοόλ και τραυμάτισε θανάσιμα έναν 55χρονο.

Το περιστατικό είχε συμβεί το 2018 στη Βέροια.

Το θύμα φέρεται να βρισκόταν πίσω από κάδο απορριμμάτων, πάνω στον οποίο προσέκρουσε ο κατηγορούμενος οδηγός, όταν έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και βγήκε εκτός οδοστρώματος.

Το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο για ανθρωποκτονία εξ αμελείας και οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, με αναγνώριση ελαφρυντικού πρότερου σύννομου βίου, ενώ τον αθώωσε για εγκατάλειψη τόπου τροχαίου.

Ο 63χρονος εντοπίστηκε λίγες ώρες μετά την θανατηφόρα παράσυρση, κι όταν προσήχθη στο Αστυνομικό Τμήμα, υποβλήθηκε σε αλκοολομέτρηση, με θετικό αποτέλεσμα. Το θύμα κατέληξε ύστερα από νοσηλεία.

Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι επιχείρησε να αποφύγει ένα αγριογούρουνο που διέσχιζε το οδόστρωμα, με αποτέλεσμα το όχημα να εκτραπεί της πορείας του, χωρίς ο ίδιος να αντιληφθεί την παρουσία του θύματος στο σημείο. Αρνήθηκε δε, ότι οδηγούσε μεθυσμένος, λέγοντας ότι κατανάλωσε αλκοόλ αφού επέστρεψε στο σπίτι και πριν εντοπιστεί από την αστυνομία.

Πηγή: ΑΠΕ

Επιμέλεια: Χρύσανθος Αναγνώστου