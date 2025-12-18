Ο 59χρονος δάσκαλος καράτε που ασελγούσε σε βάρος δύο ανήλικων μαθητριών του καταδικάστηκε σε 30 μήνες φυλάκισης από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου.

Η απόφαση έχει ανασταλτικό ως προς την έφεση αποτέλεσμα, ενώ ο 59χρονος αθωώθηκε για την τρίτη καταγγελία που αντιμετώπιζε.

Η συγκεκριμένη υπόθεση είχε συγκλονίσει την τοπική κοινωνία της Ρόδου και όχι μόνο. Ξεκίνησε να ξετυλίγεται τον Φεβρουάριο του 2024, όταν η μία από τις δύο ανήλικες κατήγγειλε ότι ο δάσκαλος καράτε εισήλθε στα αποδυτήρια της Σχολής, την αγκάλιασε και τη φίλησε στο κεφάλι και στο στήθος.

Η αλλαγή συμπεριφοράς της ανήλικης

Το κορίτσι εξετάστηκε παρουσία Παιδοψυχολόγου και περιέγραψε τη πράξη χωρίς συναίνεση που της προκάλεσε φόβο και αμηχανία, ενώ στη συνέχεια ολοκλήρωσε το μάθημα αναφέροντας έντονη δυσφορία.

Σύμφωνα με την κατάθεση της μητέρας της, η ανήλικη παρακολουθούσε μαθήματα καράτε με τον συγκεκριμένο εκπαιδευτή επί 5,5 χρόνια και περιέγραψε αλλαγή συμπεριφοράς του στις τελευταίες 6 προπονήσεις με αναφορές στη σεξουαλική του ζωή και ερωτήσεις προς την ανήλικη.

Μετά τη δημοσιοποίηση της αρχικής καταγγελίας, εμφανίστηκαν 2 ακόμη ανήλικες. Μία 16χρονη κατέθεσε ότι το 2023, τον Δεκέμβριο, ο 59χρονος την άγγιξε στο στήθος και τη φίλησε στο στόμα. Στη συνέχεια, παρουσιάστηκε μια 14χρονη που υποστήριξε ότι είχε βιώσει κι εκείνη αντίστοιχη συμπεριφορά που την έκανε να αισθανθεί άβολα και αποχώρησε από τη Σχολή.

Από το Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού συνέδεσαν τις 2 υποθέσεις ως προς το πρόσωπο του κατηγορούμενου και αξιολόγησαν ξεχωριστά το κάθε περιστατικό.

Τέλος, ο 59χρονος αρνιόταν ακόμα και κατά τη διάρκεια της δίκης ότι προέβη σε τέτοιου είδους πράξεις και ότι η συμπεριφορά του παρερμηνεύθηκε.

