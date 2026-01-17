Ποινή φυλάκισης δέκα μηνών με τριετή αναστολή, επέβαλε χθες (16/1) το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Λάρισας σε γιατρό, κρίνοντάς τον ένοχο για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

Η υπόθεση αφορά περιστατικό του 2018, όταν άνδρας προσήλθε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, με έντονους πόνους στην περιοχή του νεφρού. Σύμφωνα με το δικαστήριο, ο κατηγορούμενος, που τότε ασκούσε την ειδικότητα του ουρολόγου, δεν προέβη στη σωστή διάγνωση της πραγματικής αιτίας των συμπτωμάτων, η οποία ήταν όγκος, ενώ δεν έδωσε εντολή για επανάληψη ή συμπληρωματικό έλεγχο. Ως αποτέλεσμα, η σοβαρότητα της κατάστασης δεν διαπιστώθηκε έγκαιρα και λίγους μήνες αργότερα, ο ασθενής κατέληξε.

Αρχικά, ο γιατρός είχε δικαστεί από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας, το οποίο τον είχε αθωώσει. Ωστόσο, ο Εισαγγελέας Εφετών Λάρισας άσκησε έφεση κατά της αθωωτικής απόφασης, οδηγώντας την υπόθεση εκ νέου ενώπιον της Δικαιοσύνης, αυτή τη φορά στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων.

Ύστερα από πολύμηνη διαδικασία με αλλεπάλληλες συνεδριάσεις και καταθέσεις ιατρών πραγματογνωμόνων και τεχνικών συμβούλων, το δικαστήριο αποφάσισε ομόφωνα την ενοχή του κατηγορουμένου, υιοθετώντας την πρόταση της Εισαγγελέως της έδρας.

Στον γιατρό αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου, γεγονός που οδήγησε στην επιβολή ποινής φυλάκισης δέκα μηνών με τριετή αναστολή.