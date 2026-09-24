Τέσσερα χρόνια μετά το επεισόδιο στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης, το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών εξέδωσε την πρωτόδικη απόφασή του για την υπόθεση που είχε προκαλέσει αίσθηση, τον Σεπτέμβριο του 2022.

Στο εδώλιο βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, η Πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης, Στέλλα Λαζάρου, καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Λεούσης και Βελώνιας, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι ως ηθικοί αυτουργοί για τις πράξεις που αποδόθηκαν στους δύο άνδρες -με ποινικό μητρώο- που είχαν εμπλακεί στο περιστατικό.

Το επεισόδιο είχε σημειωθεί όταν η εταιρεία του Γιάννη Μαρακάκη, μετά την καταγγελία της μίσθωσης των κυλικείων που λειτουργούσε στις εγκαταστάσεις του ΝΟΒ, ξεκίνησε τη διαδικασία απομάκρυνσης του εξοπλισμού της.

Σύμφωνα με όσα είχαν καταγγελθεί τότε, δύο άνδρες -Αλβανικής καταγωγής- που βρίσκονταν στις εγκαταστάσεις του Ομίλου και φορούσαν μπλούζες με τα διακριτικά του ΝΟΒ επιχείρησαν να εμποδίσουν το συνεργείο της εταιρείας, τόσο από το να απομακρύνει τον εξοπλισμό, όσο και, σύμφωνα με τη δικογραφία, από το να αποχωρήσει από τον χώρο. Το περιστατικό είχε οδηγήσει στο αυτόφωρο και ακολούθησε η άσκηση ποινικών διώξεων, όχι μόνο σε βάρος των δύο ανδρών, αλλά και σε βάρος της Προέδρου και των δύο μελών του Δ.Σ. του Ναυτικού Ομίλου, με την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας στις πράξεις που εξετάστηκαν από το δικαστήριο.

Η απόφαση τέσσερα χρόνια μετά

Η υπόθεση έφτασε στο ακροατήριο την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, περίπου τέσσερα χρόνια μετά τα γεγονότα. Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον έναν από τους δύο άμεσα εμπλεκόμενους άνδρες, ο οποίος δεν εμφανίστηκε στη δίκη, ενώ για τον δεύτερο η ποινική δίωξη έπαυσε λόγω του πρόσφατου θανάτου του.

Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ωστόσο, επικεντρώθηκε στην κρίση του δικαστηρίου για τα στελέχη της διοίκησης του ΝΟΒ.

Η Πρόεδρος Στέλλα Λαζάρου και τα δύο μέλη του Δ.Σ., Λεούσης και Βελώνιας, κρίθηκαν πρωτοδίκως ένοχοι ως ηθικοί αυτουργοί, και καταδικάστηκαν, σύμφωνα με την απόφαση, σε ποινή φυλάκισης εννέα μηνών έκαστος.

Ουσιαστικά, το δικαστήριο δέχθηκε ότι υπήρξε σύνδεση μεταξύ των ενεργειών των δύο ανδρών και των εντολών που, κατά την κατηγορία, είχαν δοθεί από τα συγκεκριμένα στελέχη της διοίκησης του Ομίλου.

Τι υποστήριξε η Εισαγγελέας

Ανάλογη ήταν και η εισαγγελική πρόταση, η οποία ήταν υπέρ της ενοχής των τριών στελεχών του ΝΟΒ. Κατά τη διαδικασία προβλήθηκε από την υπεράσπιση ο ισχυρισμός ότι οι δύο άνδρες είχαν προσληφθεί προκειμένου να εκτελέσουν εργασίες στις εγκαταστάσεις του Ομίλου.

Ο ισχυρισμός αυτός δεν έγινε δεκτός. Σύμφωνα με όσα προέκυψαν κατά την αποδεικτική διαδικασία και αξιολογήθηκαν από το δικαστήριο, η παρουσία των συγκεκριμένων προσώπων συνδεόταν με την παρεμπόδιση του συνεργείου που είχε μεταβεί στον χώρο για την απομάκρυνση του εξοπλισμού.

Η πρωτόδικη απόφαση αποτελεί μία σημαντική εξέλιξη σε μια υπόθεση που παρέμενε ανοιχτή από το 2022.

Η δικαστική διαδρομή, πάντως, δεν έχει ολοκληρωθεί. Εφόσον ασκηθούν τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα, η υπόθεση θα κριθεί εκ νέου σε δεύτερο βαθμό, και ο επόμενος λόγος θα ανήκει στο Εφετείο.