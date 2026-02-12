Επεισοδιακή καταδίωξη 16χρονου με κλεμμένη μοτοσικλέτα που κατέληξε στον ελαφρύ τραυματισμό αστυνομικού και στη σύλληψη του δράστη σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, στις 18.20, στο κέντρο της Αθήνας.

Οι αστυνομικοί έκαναν σήμα σε μοτοσικλέτα να σταματήσει για έλεγχο, αλλά ο οδηγός της ανέπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να διαφύγει. Τον καταδίωξαν και στην διασταύρωση των οδών Αχαρνών και Ηπείρου κατάφεραν να τον εγκλωβίσουν.

Ο νεαρός όμως και πάλι έκανε έναν ελιγμό και έπεσε πάνω σε υπηρεσιακή μοτοσικλέτα της Τροχαίας, με αποτέλεσμα να τραυματίσει ελαφρά έναν από τους αστυνομικούς.

Ο δράστης συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Ομόνοιας, όπου διαπιστώθηκε ότι είναι ημεδαπός, γεννηθείς το 2010, ενώ ο αστυνομικός μεταφέρθηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Η μοτοσικλέτα είχε κλαπεί την περασμένη Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2026, από την περιοχή των Εξαρχείων.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ