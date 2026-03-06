Προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη μετά την επιχείρηση εντοπισμού, καταδίωξης και ακινητοποίησης ταχυπλόου στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Ρόδου, που κατέληξε στη σύλληψη 2 Τούρκων διακινητών μεταναστών, που μετέφεραν 36 αλλοδαπούς που στερούνταν νομιμοποιητικών εγγράφων. Το σκάφος κινούνταν από τα απέναντι τουρκικά παράλια προς τη Ρόδο με υψηλή ταχύτητα και με ικανό αριθμό επιβαινόντων, ενώ η επιχείρηση εξελίχθηκε σε συνθήκες νύχτας με χρήση φωτεινών και ηχητικών σημάτων, καταδίωξη και τελικά ακινητοποίηση.

Ενημέρωση του Λιμενικού από στρατιωτικά παρατηρητήρια

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της «δημοκρατικής» περί ώρα 23:15 της 5 Μαρτίου 2026, πλωτό μέσο του Λιμενικού Σώματος ενημερώθηκε από στρατιωτικά παρατηρητήρια στην περιοχή για ύπαρξη ύποπτου σκάφους που κινούνταν δυτικά προερχόμενο από τις τουρκικές ακτές με πορεία προς Ρόδο και ταχύτητα που αναφέρεται στα 30 κόμβους. Περί ώραν 23:20 το σκάφος εντοπίστηκε να κινείται προς τις ακτές της Ρόδου μεταφέροντας μεγάλο αριθμό επιβαινόντων.

Κατά την προσέγγιση, το πλήρωμα έκανε χρήση φωτεινών και ηχητικών σημάτων και απηύθυνε εντολή στον χειριστή στην αγγλική γλώσσα να σταματήσει, χωρίς συμμόρφωση.

Η καταδίωξη συνεχίστηκε και ο χειριστής προέβαινε σε επικίνδυνους ελιγμούς, δημιουργώντας συνθήκες κινδύνου τόσο για τους επιβαίνοντες όσο και για το πλωτό του Λιμενικού και το πλήρωμά του. Υπήρξαν προειδοποιητικές βολές σε ασφαλή τομέα και στη συνέχεια βολές ακινητοποίησης σύμφωνα με τους κανονισμούς εμπλοκής, με αποτέλεσμα το ταχύπλοο να ακινητοποιηθεί περί ώρα 23:45. Ακολούθησε επιβίβαση στελεχών στο σκάφος για ακινητοποίηση και ασφάλιση των χειριστών και διενέργεια ελέγχου.

Οι 36 μεταφέρθηκαν στο Μανδράκι

Οι 2 χειριστές, σύμφωνα με τις αναφορές, στερούνταν νομιμοποιητικών εγγράφων. Οι 36 μεταφερόμενοι περισυνελέγησαν και οδηγήθηκαν στη μαρίνα Μανδρακίου, όπου παραδόθηκαν σε στελέχη αρμόδιου γραφείου ασφαλείας και ακολούθησαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Το ταχύπλοο κατασχέθηκε ως μέσο μεταφοράς και μεταφέρθηκε σε ασφαλές αγκυροβόλιο.

Πρόκειται για ένα φουσκωτό σκάφος κατασκευής PVC και GRP, ονομασίας «LUCKY BOAT», με σημαία Τουρκίας και μήκος περίπου 11 μέτρων και πλάτος περίπου 3 μέτρων. Εφερε 2 εξωλέμβιες μηχανές «SUZUKI» 350HP.

Στο επιχειρησιακό πλαίσιο υπήρξε αξιοποίηση πληροφοριών της αρμόδιας διεύθυνσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και συμμετοχή στελεχών της συγκεκριμένης διεύθυνσης, του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μέσω υποδιεύθυνσης πληροφοριών και ειδικών δράσεων, της ΕΥΠ, καθώς και της ΥΕΜ. Στην επιχείρηση συμμετείχαν και λιμενικοί από την Κω και την Σύμη και πλωτά μέσα που βρίσκονταν σε προγραμματισμένη περιπολία στη θαλάσσια περιοχή βόρεια, βορειοανατολικά και ανατολικά της Ρόδου.

Οι Τούρκοι διακινητές είναι 41 και 30 ετών και αναγνωρίστηκαν και υποδείχθηκαν ως χειριστές του σκάφους που πραγματοποίησε τη μεταφορά από τα τουρκικά παράλια προς τη Ρόδο.

Σε ό,τι αφορά τους 36 μεταφερόμενους πρόκειται για 15 ενήλικους άνδρες, 6 ενήλικες γυναίκες, 7 ανήλικα αγόρια και 8 κορίτσια. 19 έχουν καταγωγή από την Συρία, 9 από την Παλαιστίνη, 5 από την Υεμένη, 2 από το Μαρόκο κι ένας από την Τουρκία. Στους μεταφερόμενους περιλαμβάνονται βρέφη και μικρά παιδιά έως και έφηβοι, αλλά και ενήλικες.

Μέρος των ανηλίκων δεν ταξίδευε μόνο του, αλλά συνοδευόταν από συγγενικά πρόσωπα. 3 ανήλικοι συνοδεύονται από τη μητέρα τους, 2 ανήλικοι συνοδεύονται από μητέρα, 1 ανήλικο συνοδεύεται από ενήλικη αδελφή, 4 ανήλικοι από μητέρα και 1 ανήλικο από θείο. Ορισμένοι ανήλικοι δεν συνοδεύονταν.

Πηγή: dimokratiki