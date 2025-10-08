Καταδίωξη κλεμμένου αυτοκινήτου σημειώθηκε χθες (07/10) το μεσημέρι στην περιοχή του Αμαρουσίου, όταν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν ύποπτο όχημα στην οδό Νερατζιώτισσας, κοντά στο εμπορικό κέντρο The Mall στο Μαρούσι.

Στο σήμα για έλεγχο, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη, η οποία συνεχίστηκε μέσω της οδού Νερατζιώτισσας προς τον σταθμό ΗΣΑΠ «Ειρήνη» και στα γύρω στενά της οδού Μαρίνου Αντύπα.

Στην συμβολή των οδών Φολεγάνδρου και Σμύρνης, ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα και προσπάθησε να διαφύγει πεζός.

Ακολούθησε πεζή καταδίωξη και με τη βοήθεια αστυνομικού εκτός υπηρεσίας, ο ύποπτος συνελήφθη στην οδό Μαρίνου Αντύπα 56 και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Αμαρουσίου.

Όταν επέστρεψαν οι αστυνομικοί στο σημείο εγκατάλειψης, διαπίστωσαν ότι το όχημα είχε μετακινηθεί από άλλο άτομο.

Τελικά εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο στην οδό Ήρας 60 στο Ηράκλειο, από την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.

Ο συλληφθείς είναι 32χρονος υπήκοος Αλβανίας, κατηγορείται για απόπειρα κλοπής, ενώ αναμένεται να ελεγχθεί το εσωτερικό του οχήματος μόλις μεταφερθεί στο τμήμα.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό του δεύτερου εμπλεκόμενου.