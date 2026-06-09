Ένας ιδιαίτερα… ατίθασος νεαρός με μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδες, τράβηξε την προσοχή αστυνομικών της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην περιοχή του Κορυδαλλού, το βράδυ της περασμένης Πέμπτης.

Όταν του έκαναν σήμα να σταματήσει, «δεν συμμορφώθηκε στις υποδείξεις, επιτάχυνε και ακολούθησε καταδίωξη, κατά τη διάρκεια της οποίας, παραβίασε κατ’ επανάληψη ερυθρούς σηματοδότες, πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς».

Στη συνέχεια, εμβόλισε τη μοτοσικλέτα των αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. η οποία ανατράπηκε με αποτέλεσμα τον τραυματισμό αστυνομικού. Ακολούθησε πεζή καταδίωξη, ο δράστης ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη. Όμως, η βραδιά είχε και συνέχεια για τους αστυνομικούς και τον 25χρονο.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

160,1 γραμμ. κάνναβης,

αντιασφυξιογόνα μάσκα,

ξίφος,

3 σουγιάδες,

μαχαίρι στρατιωτικού τύπου,

πτυσσόμενη ράβδος,

σπρέι πιπεριού,

5 μεταλλικοί τρίφτες,

6 πυρσοί και

το χρηματικό ποσό των 7.100 ευρώ.

Ο 25χρονος μεταφέρθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μοσχάτου – Ταύρου όπου σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια, επικίνδυνη οδήγηση, απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί φωτοβολίδων και περί όπλων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.