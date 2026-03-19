Σκηνές που θύμιζαν κινηματογραφική ταινία, εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης (18/3) στο κέντρο της Αθήνας, όταν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ καταδίωξαν μοτοσικλέτα, με δύο επιβαίνοντες.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Καυταντζόγλου, στα Πατήσια, όταν οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο. Εκείνος ωστόσο, δεν συμμορφώθηκε και ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα, επιχειρώντας να διαφύγει μέσα από τα γύρω στενά, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη.

Κατά τη διάρκειά της, ο ένας από τους δύο επιβαίνοντες πέταξε ένα μαχαίρι στο δρόμο, προσπαθώντας να το ξεφορτωθεί.Η καταδίωξη ολοκληρώθηκε στην οδό Δημητρίου Ράλλη, όπου η μοτοσικλέτα ακινητοποιήθηκε και οι δύο άνδρες συνελήφθησαν από τις αστυνομικές δυνάμεις.

Πρόκειται για έναν 26χρονο και έναν 27χρονο, εις βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.