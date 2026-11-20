Στην ταυτοποίηση δύο μελών εγκληματικής ομάδας, ενός άνδρα και μιας γυναίκας, που εξαπατούσε συστηματικά ηλικιωμένους πολίτες στα Ιωάννινα, προχώρησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων.

Η ιδιοκτήτρια του εμπλεκόμενου στην υπόθεση SUV συνελήφθη στο Ζεφύρι Αττικής και οδηγήθηκε το πρωί της Παρασκευής 20 Νοεμβρίου στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε βαριά δικογραφία που περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, απόπειρα ανθρωποκτονίας, βία κατά υπαλλήλων, απείθεια, επικίνδυνη οδήγηση, επικίνδυνη σωματική βλάβη και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Η συνολική λεία της οργάνωσης από τουλάχιστον πέντε υποθέσεις ξεπερνά το μισό εκατομμύριο ευρώ.

Η επεισοδιακή καταδίωξη στο νοσοκομείο Ιωαννίνων

Η δράση του κυκλώματος πήρε δραματική τροπή το μεσημέρι της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου, όταν δικυκλιστής αστυνομικός του Τμήματος Τροχαίας Ιωαννίνων εντόπισε το ύποπτο, μαύρο SUV όχημα με τρεις επιβαίνοντες μέσα στην πόλη. Ο οδηγός αγνόησε τα σήματα στάσης και ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα, οδηγώντας το όχημα στον χώρο στάθμευσης του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, όπου παρέσυρε την μπάρα ελεγχόμενης διέλευσης.

Όταν ο αστυνομικός τοποθέτησε τη μοτοσικλέτα του μπροστά στο αυτοκίνητο για να αποκόψει τη διαφυγή του, ο οδηγός γκάζωσε και την εμβόλισε. Ο αστυνομικός πρόλαβε να πηδήξει από το δίκυκλο την τελευταία στιγμή για να σώσει τη ζωή του και έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου, πυροβολώντας προς τα ελαστικά του αυτοκινήτου, το οποίο ωστόσο διέφυγε. Ο υπάλληλος του νοσοκομείου εκτός βάρδιας που βρισκόταν στο πάρκινγκ έπεσε έγκαιρα στο έδαφος για να προστατευτεί.

Στο σημείο βρέθηκαν επτά κάλυκες, ενώ ο αστυνομικός τραυματίστηκε στο πόδι κατά την πτώση του δικύκλου και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο «Γ. Χατζηκώστα», απ’ όπου πήρε εξιτήριο το επόμενο πρωί.

Η μεθοδολογία της εξαπάτησης και τα τεχνάσματα

Η έρευνα των αστυνομικών αρχών επικεντρώθηκε αρχικά στον εντοπισμό ενός αυτοκινήτου που συνδεόταν με πρόσφατες απάτες στην ευρύτερη περιοχή. Από τα στοιχεία προέκυψε ότι το τριήμερο από τις 9 έως τις 11 Νοεμβρίου 2026, άγνωστοι δράστες πραγματοποίησαν πλήθος αιφνιδιαστικών τηλεφωνικών κλήσεων σε ηλικιωμένους, προσποιούμενοι είτε λογιστές είτε υπαλλήλους του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.

Παγίδευσαν τέσσερις ηλικιωμένες γυναίκες λέγοντάς τους ψέματα ότι έπρεπε να καταγράψουν τα χρήματα και τα κοσμήματά τους για να αποφύγουν φορολογικό πρόστιμο, ή ότι υπήρχε κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από τα μεταλλικά αντικείμενα και τα χαρτονομίσματα λόγω υπερφόρτωσης του ρεύματος.

Τα θύματα άφησαν χρήματα και κοσμήματα, συνολικής αξίας περίπου 100.000 ευρώ, έξω από τις οικίες τους, απ’ όπου τα περισυνέλεξαν συνεργοί των δραστών με το επίμαχο όχημα.

Το χτύπημα των 400 χρυσών λιρών

Λίγη ώρα πριν από την καταδίωξη, το ίδιο όχημα είχε χρησιμοποιηθεί σε ακόμα μία μεγάλη απάτη σε βάρος ηλικιωμένης στα Ιωάννινα, η οποία καταγγέλθηκε το βράδυ της ίδιας ημέρας και απέφερε στους δράστες 51.000 ευρώ σε μετρητά και περίπου 400 χρυσές λίρες.

Οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη όλων των υπολοίπων μελών της οργάνωσης.

Πηγή: epirus-tv-news