Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου στη Μεταμόρφωση Αττικής, όταν μια καταδίωξη οχήματος από αστυνομικές δυνάμεις κατέληξε σε ατύχημα. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στη συμβολή των οδών Δεξαμενής και Θεοτοκοπούλου, ύστερα από καταδιωκτική επιχείρηση στους στενούς δρόμους της περιοχής.

Η σύγκρουση και η πρώτη προσαγωγή

Στην προσπάθειά του να διαφύγει τον έλεγχο των αστυνομικών, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες. Η πορεία του αυτοκινήτου ανακόπηκε βίαια όταν έπεσε πάνω σε παρκαρισμένα ΙΧ, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Αμέσως μετά τη σύγκρουση, οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν και προσήγαγαν ένα άτομο.

Σε εξέλιξη οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.

Στην περιοχή αναπτύχθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες διεξάγουν εκτεταμένες αναζητήσεις για τον εντοπισμό ενός ακόμη ατόμου που εμπλέκεται στο περιστατικό και κατάφερε να διαφύγει.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστοί οι λόγοι που προκάλεσαν την καταδίωξη, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις προανακριτικές έρευνες για τη πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.