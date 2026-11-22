Τη δική του απάντηση στην κριτική που ασκήθηκε για τον τρόπο με τον οποίο οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν και συνέλαβαν μία γυναίκα οδηγό, έπειτα από επεισοδιακή καταδίωξη στη Λεωφόρο Συγγρού, έδωσε ο επικεφαλής της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., Αντώνης Βλάχος.

Μιλώντας στην εκπομπή «Weekend Live» του ΣΚΑΪ, ο κ. Βλάχος υποστήριξε ότι οι αστυνομικοί ενήργησαν σύμφωνα με τον νόμο, παρά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι εικόνες από τη στιγμή που έσπασαν το παράθυρο του οχήματος για να προχωρήσουν στη σύλληψη της οδηγού.

Όπως ανέφερε, οι αστυνομικοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση και χρειάστηκε να αποφασίσουν άμεσα πώς θα την αντιμετωπίσουν, προκειμένου να προστατεύσουν τόσο τους διερχόμενους πολίτες, όσο και τους ίδιους.

«Η αντίδραση των αστυνομικών δεν ήταν υπερβολική, ήταν καθόλα νόμιμη», τόνισε, συγχαίροντας παράλληλα τους συναδέλφους του για τον χειρισμό της επιχείρησης.

«Αν προκαλούσε θανατηφόρο τροχαίο, σήμερα θα κάναμε άλλη συζήτηση»

Αναφερόμενος στη στιγμή της ακινητοποίησης του αυτοκινήτου, ο επικεφαλής της ΔΙ.ΑΣ. εξήγησε ότι οι αστυνομικοί έπρεπε να αποτρέψουν οποιαδήποτε νέα προσπάθεια διαφυγής, καθώς, σύμφωνα με τον ίδιο, η γυναίκα είχε ήδη επιδείξει επικίνδυνη οδηγική συμπεριφορά.

Μάλιστα, υποστήριξε ότι κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, η οδηγός είχε επιχειρήσει να εμβολίσει αστυνομικούς που την ακολουθούσαν με μοτοσικλέτες.

«Δεν υπάρχουν πολλοί τρόποι για να σπάσουμε ένα τζάμι, βίαιος ή απλός, ένας είναι ο τρόπος», ανέφερε, σχολιάζοντας τις εικόνες από τη σύλληψη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, παρότι οι αστυνομικοί είχαν καταφέρει να εγκλωβίσουν το όχημα στη Λεωφόρο Συγγρού, εξακολουθούσε να υπάρχει ο κίνδυνος η οδηγός να πραγματοποιήσει κάποια απρόβλεπτη κίνηση.

Όπως εξήγησε, εάν η γυναίκα επιχειρούσε να κινηθεί με την όπισθεν, συγκρουόταν με το περιπολικό και έβγαινε ξανά στη λεωφόρο, θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό τροχαίο, ακόμη και με θανατηφόρα κατάληξη.

«Οι αστυνομικοί κλήθηκαν να πάρουν την απόφαση σε λίγα δευτερόλεπτα και καλώς την πήραν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Σήμερα θα είχαμε άλλη συζήτηση. Αυτή είναι η ουσία του περιστατικού», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας ότι προτεραιότητα ήταν να αποφευχθεί ο τραυματισμός οποιουδήποτε πολίτη.

Παράλληλα, ο Αντώνης Βλάχος υποστήριξε ότι δεν ασκήθηκε βία σε βάρος της γυναίκας κατά τη σύλληψή της, παρά τον δυναμικό τρόπο με τον οποίο οι αστυνομικοί απέκτησαν πρόσβαση στο εσωτερικό του αυτοκινήτου.

«Δεν χρησιμοποιήθηκε βία στη γυναίκα, τη δεσμεύσαμε χωρίς καμία βία», σημείωσε.

«Δεν υπάρχει πρωτόκολλο για το πώς σταματάμε ένα όχημα που αρνείται τον έλεγχο»

Ο επικεφαλής της ΔΙ.ΑΣ. στάθηκε και σε ένα ευρύτερο ζήτημα που, όπως υποστήριξε, δυσκολεύει το έργο των αστυνομικών κατά τη διάρκεια επικίνδυνων καταδιώξεων.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι οι υφιστάμενες οδηγίες δεν προβλέπουν με επαρκή σαφήνεια τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθηθούν, όταν ένας οδηγός αρνείται να σταματήσει σε αστυνομικό έλεγχο.

«Το μνημόνιο ενεργειών που μας έχει δοθεί, δεν επαρκεί για να είμαστε αποτελεσματικοί», δήλωσε.

Κατά τον ίδιο, αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι αστυνομικοί να καλούνται αρκετές φορές να αναλάβουν πρωτοβουλίες, αξιολογώντας οι ίδιοι τις συνθήκες και τους πιθανούς κινδύνους.

«Δεν υπάρχει πρωτόκολλο ενεργειών για το πώς θα σταματήσει ένα όχημα που αρνείται τον έλεγχο. Είναι ό,τι κρίνει ο αστυνομικός», ανέφερε.

Ο κ. Βλάχος επισήμανε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις οι αποφάσεις λαμβάνονται υπό μεγάλη πίεση, με τους αστυνομικούς να αναλαμβάνουν σημαντικές ευθύνες, προκειμένου να ολοκληρωθεί η επιχείρηση χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Πώς ξεκίνησε η καταδίωξη από τη Δάφνη και κατέληξε στη Συγγρού

Η καταδίωξη εκτυλίχθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (21/11), όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να ελέγξουν τη γυναίκα οδηγό στην περιοχή της Δάφνης.

Ακολούθησε καταδίωξη στους δρόμους της Αθήνας, με το όχημα να περνά από τη Νέα Σμύρνη και τον Νέο Κόσμο, προτού καταλήξει στη Λεωφόρο Συγγρού.

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε ο Αντώνης Βλάχος, η γυναίκα πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς, προσπεράσεις και κινήσεις αντίθετα στην κατεύθυνση μονόδρομων, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια άλλων οδηγών και πεζών.

Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι, βάσει των πληροφοριών που είχαν στη διάθεσή τους οι αστυνομικοί, η οδηγός δεν είχε πλήρη επίγνωση της κατάστασης.

Η καταδίωξη ολοκληρώθηκε όταν αστυνομικές δυνάμεις κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το ασημί Opel Corsa στη Λεωφόρο Συγγρού.

Στη συνέχεια, αστυνομικοί έσπασαν το τζάμι του οχήματος, άνοιξαν την πόρτα και προχώρησαν στη σύλληψη της γυναίκας, η οποία αντιμετωπίζει κατηγορίες για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση.

Ο επικεφαλής της ΔΙ.ΑΣ. υπογράμμισε ότι, παρά την επικινδυνότητα της καταδίωξης και το γεγονός ότι εξελίχθηκε σε πολυσύχναστους δρόμους της πρωτεύουσας, η επιχείρηση ολοκληρώθηκε χωρίς τραυματισμούς.

«Η καταδίωξη έλαβε χώρα μέρα μεσημέρι, σε πολυσύχναστους δρόμους της Αθήνας και έληξε αναίμακτα για όλους τους πολίτες και τους αστυνομικούς», κατέληξε.