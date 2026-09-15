Τέλος στη δράση ενός ζευγαριού έβαλαν οι αστυνομικές αρχές στον Ασπρόπυργο, έπειτα από κινηματογραφική καταδίωξη που εκτυλίχτηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, 13 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για μία 26χρονη και τον 46χρονο σύζυγό της, οι οποίοι κατέληξαν με χειροπέδες.

Όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν ένα ύποπτο όχημα να κινείται στην περιοχή του Ασπροπύργου και έκαναν σήμα για έλεγχο. Η 26χρονη που βρισκόταν στο τιμόνι, ωστόσο, αρνήθηκε να συμμορφωθεί στις υποδείξεις των ενστόλων. Στην προσπάθειά της να διαφύγει, πάτησε απότομα γκάζι, πυροδοτώντας καταδίωξη στους δρόμους της περιοχής.

Η ξέφρενη πορεία του οχήματος έλαβε τέλος σε μικρή απόσταση, λίγο έξω από τον οικισμό της Αγίας Σοφίας, όπου το αυτοκίνητο τελικά ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς. Όπως διαπιστώθηκε από τη σχετική έρευνα, το εν λόγω Ι.Χ. ήταν κλεμμένο, καθώς είχε δηλωθεί η κλοπή του μόλις την προηγούμενη ημέρα από την περιοχή του Αιγάλεω.

Παράλληλα με την 26χρονη, εντοπίστηκε στο σημείο και συνελήφθη ο 46χρονος σύζυγός της, ο οποίος λειτουργούσε ως συνεργός. Κατά τον έλεγχο που του έγινε, βρέθηκε να έχει στην κατοχή του ένα σακίδιο γεμάτο με «σύνεργα» διαρρηκτών, όπως λοστούς και κατσαβίδια.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία, με τις κατηγορίες, κατά περίπτωση, της κλοπής κατά συναυτουργία και της απείθειας. Το ζευγάρι έχει ήδη οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα για τα περαιτέρω.