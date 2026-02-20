Καταιγίδα ξέσπασε λίγο μετά τις 19:00 της Παρασκευής, 20 Φεβρουαρίου, στην Αττική, ενώ μετά τις 20:00 τα φαινόμενα εντάθηκαν ιδιαίτερα σε αρκετές περιοχές και για αρκετή ώρα.

Η σφοδρή βροχόπτωση έχει προκαλέσει «ασφυξία» σε κεντρικούς οδικούς άξονες, δυσχεραίνοντας επίσης την έξοδο για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας.

Τα φαινόμενα είναι – μέχρι και αυτή την ώρα – ιδιαίτερα έντονα στο κέντρο της Αθήνας, στη Νέα Φιλαδέλφεια, στον Ασπρόπυργο, στα Άνω Λιόσια, στο Καματερό, στον Βύρωνα, στην Ηλιούπολη, στη Γλυφάδα, στο Γκάζι και στο Τατόι, μεταξύ άλλων.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, στην Πεντέλη και το Χαλάνδρι έχουν πλημμυρίσει δρόμοι.

«Πορτοκαλί συναγερμός» στην Αττική

​Στο νεότερο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, η ΕΜΥ είχε εκδώσει «πορτοκαλί προειδοποίηση» για την Αττική μέχρι αργά τη νύχτα της Παρασκευής.

Συγκεκριμένα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:

Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από τις απογευματινές ώρες σήμερα έως το Σάββατο το απόγευμα Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια πρόσκαιρα σήμερα Παρασκευή από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα Στα νησιά του ανατολικού βορειοανατολικού Αιγαίου από το βράδυ της Παρασκευής μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου Στα Δωδεκάνησα το Σάββατο από τις πρωινές ώρες μέχρι νωρίς το απόγευμα.

Ισχυροί νότιοι άνεμοι, εντάσεως έως και 8 μποφόρ θα πνέουν την Παρασκευή μέχρι το βράδυ στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο και τη Θράκη.