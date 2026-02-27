Στην ελεγχόμενη ανατίναξη ενός τεράστιου βράχου στο Κατάκολο προχώρησαν οι Αρχές σήμερα, Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου. Παρ’ όλα αυτά, η επιχείρηση δεν είχε το αποτέλεσμα για το οποίο ήλπιζαν οι αρμόδιοι και για αυτό θα υπάρξει και δεύτερη απόπειρα.

Συγκεκριμένα, παρά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το μεσημέρι σήμερα, ο ογκόλιθος των 40 τόνων δεν θρυμματίστηκε πλήρως και σύντομα αναμένεται η δεύτερη προσπάθεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το σημείο της επιχείρησης, η πρώτη φάση της ανατίναξης κατάφερε να αποσπάσει μόνο ένα τμήμα του βράχου. Το μεγαλύτερο μέρος του παραμένει συμπαγές, με τους ειδικούς πυροτεχνουργούς να εκτιμούν ότι η σύσταση του πετρώματος αποδείχθηκε πιο σκληρή από όσο προέβλεπαν οι αρχικές μελέτες.

Υπενθυμίζεται ότι ο βράχος, ο οποίος εκτιμάται ότι ζύγιζε περίπου 40 τόνους, είχε αποκολληθεί από το βουνό μετά από έντονες βροχοπτώσεις στα μέσα Φεβρουαρίου. Η θέση του στην απότομη πλαγιά είχε προκαλέσει συναγερμό στις Αρχές, καθώς βρισκόταν σε εύθραυστη ισορροπία, απειλώντας άμεσα τουλάχιστον 10 κατοικίες και επιχειρήσεις που είχαν εκκενωθεί προληπτικά.