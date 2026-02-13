Αναστάτωση επικρατεί από το πρωί της Παρασκευής (13/2) στο Κατάκολο, στην Ηλεία, όπου ένας τεράστιος βράχος αποκολλήθηκε από το βουνό και πλέον υπάρχει να πέσει σε σπίτια.

Εκκενώθηκαν προληπτικά δέκα κατοικίες

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Κατακόλου, Φρατζή Κολόσακα, για λόγους ασφαλείας εκκενώθηκαν προληπτικά δέκα κατοικίες. Όπως ανέφερε, προτεραιότητα αποτελεί η προστασία των πολιτών, μέχρι να εκτιμηθεί πλήρως ο κίνδυνος.

Στο σημείο βρίσκεται η Πολιτική Προστασία του Δήμου Πύργου και μηχανικοί του Δήμου Πύργου και της Περιφέρειας προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση και να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Επίσης, βρίσκονται δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Οι Αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη, καθώς ο φόβος νέων κατολισθήσεων παραμένει, ιδιαίτερα σε περίπτωση επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών.

Δυσεπίλυτο πρόβλημα

Ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Βασίλης Παναγόπουλος, μιλώντας στο patrisnews, έκανε λόγο για δυσεπίλυτο πρόβλημα, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια «αδιέξοδη» κατάσταση, δεδομένου ότι το έδαφος στο βουνό του Κατακόλου είναι αργιλώδες και εξαιτίας των έντονων και συνεχών βροχοπτώσεων σχηματίζονται «φιλμ νερού» και «γλιστράει».

«Ο βράχος συγκρατείται από τον κορμό μιας ελιάς»

«Τα εδάφη έχουν κορεστεί. Αναζητούμε λύση ώστε να αρθεί αυτή η επικινδυνότητα. Το θέμα είναι πολύ δύσκολο και γίνεται δυσκολότερο με την αδιάκοπη βροχή. Πρόκειται για πρόβλημα, όχι καινούργιο αλλά παλιό καθώς αρκετά σπίτια λόγω της κατάστασης του βουνού έχουν από το παρελθόν υποστεί ρωγμές», υπογράμμισε, για να προσθέσει ότι «Ο βράχος έχει πέσει σε ιδιωτική και όχι κοινόχρηστη περιοχή και συγκρατείται αυτή τη στιγμή από τον κορμό μιας ελιάς».

Πηγή: patris