Σοκαριστικά είναι τα ευρήματα της ετήσιας έκθεσης για το 2024 της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, του τμήματος που παρακολουθεί συστηματικά την βία και την παρενόχληση στους χώρους εργασίας. Τα στοιχεία καταδεικνύουν επιδείνωση της κατάστασης, με δραματική αύξηση των καταγγελιών για σεξουαλική παρενόχληση, η οποία παρουσιάζει τριπλασιασμό των περιστατικών σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Ραγδαία αύξηση καταγγελιών – Διπλασιασμός μέσα σε δύο χρόνια

Το 2024 καταγράφηκαν συνολικά 318 καταγγελίες για περιστατικά βίας και παρενόχλησης στην εργασία, όταν το 2022 οι καταγγελίες ανέρχονταν σε 151. Πρόκειται για επώνυμες αναφορές, κατατεθειμένες στα κατά τόπους τμήματα της Επιθεώρησης Εργασίας, στο πλαίσιο διενέργειας εργατικής διαφοράς.

Η συντριπτική πλειοψηφία των καταγγελιών προέρχεται από μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, με την Αθήνα, την Κεντρική Μακεδονία, τον Πειραιά και την Δυτική Αττική να εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά.

Σύμφωνα με την Επιθεώρηση Εργασίας:

66% των καταγγελλόντων ήταν γυναίκες, ενώ το υπόλοιπο 34% ήταν άνδρες

Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει πως οι γυναίκες παραμένουν εξαιρετικά ευάλωτες στον εργασιακό χώρο, ενώ παράλληλα αποκαλύπτεται ότι ούτε οι άνδρες είναι «απροσπέλαστοι» από τέτοιες συμπεριφορές.

Η Μαρία Αντωνοπούλου, Επιθεωρήτρια Εργασιακών Σχέσεων, επεσήμανε πως αν και η συνεργασία φορέων ενισχύεται, η χώρα παραμένει πίσω σε σχέση με άλλα κράτη της Δύσης, όσον αφορά στην εργασιακή ισότητα και την προστασία από παρενόχληση.

Μέσα στο 2024 καταγράφηκαν:

280 καταγγελίες για λεκτική βία, ηθική και ψυχολογική παρενόχληση

46 καταγγελίες για σωματική βία

38 καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση, έναντι 12 υποθέσεων το 2023 – αύξηση άνω του 200%

Από τις 38 καταγγελίες:

89% των θυμάτων ήταν γυναίκες

Υπήρχαν και τρεις άνδρες και ένα διεμφυλικό άτομο μεταξύ των καταγγελλόντων

Το 100% των καταγγελλόμενων για σεξουαλική παρενόχληση ήταν άνδρες. Σε 53% των περιπτώσεων, ο καταγγελλόμενος ήταν ο ίδιος ο εργοδότης. Στο υπόλοιπο 47%, θύτης ήταν άλλος εργαζόμενος ή προϊστάμενος.

Τι απέγιναν οι υποθέσεις – Πόσες έφτασαν στα δικαστήρια

Παρά την σοβαρότητα των περιστατικών, σημειώνεται κάποια πρόοδος στη διαχείριση τους:

14 από τις 38 υποθέσεις σεξουαλικής παρενόχλησης επιλύθηκαν μέσω της Επιθεώρησης Εργασίας

Το 26% οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη

Στο 8% των περιπτώσεων, επιβλήθηκαν κυρώσεις

Η κυρία Αντωνοπούλου χαρακτήρισε τα παραπάνω στοιχεία ενθαρρυντικά, αλλά ξεκαθάρισε ότι η ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές παραμένει υψηλή, ιδίως σε συγκεκριμένους κλάδους.

Οι πιο «επικίνδυνοι» κλάδοι – Πού καταγράφονται τα περισσότερα περιστατικά

Οι εργαζόμενοι που πλήττονται περισσότερο από φαινόμενα βίας και παρενόχλησης εντοπίζονται στις:

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (67% των καταγγελιών)

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο (28%)

Ξενοδοχεία και εστίαση (συνολικά 26%)

Αντίθετα, μεγάλες επιχειρήσεις που απασχολούν 151 έως 250 άτομα, καταγράφουν πολύ χαμηλό ποσοστό καταγγελιών (μόλις 3%), γεγονός που υποδηλώνει ότι η αλλαγή κουλτούρας σε αυτά τα περιβάλλοντα είναι πιο αποτελεσματική.

Ηλικίες – Ποιοι καταγγέλλουν περισσότερο

Οι περισσότεροι καταγγέλλοντες ανήκουν στις ηλικίες:

45-64 ετών: 48%

35-44 ετών: 27%

25-34 και 18-24 ετών: πολύ μικρότερα ποσοστά

Άνω των 65: μόλις 1%

Ανά γενιά:

Γενιά Χ (1965-1980) και Millennials (1981-1996): από 40% η καθεμία

Βoomers (1997-2012) και Baby Boomers: ακολουθούν με μικρότερα ποσοστά

Από την ιεραρχία στους συναδέλφους – Αλλάζει το είδος του mobbing

Ένα σημαντικό εύρημα της έκθεσης αφορά τη μετατόπιση του φαινομένου του mobbing:

Το κάθετο mobbing (από εργοδότη προς εργαζόμενο) φαίνεται να μειώνεται

Αντίθετα, το οριζόντιο mobbing (μεταξύ συναδέλφων) αυξάνεται

Αυτό σημαίνει πως η πίεση και η παρενόχληση δεν προέρχεται πλέον αποκλειστικά από την εξουσία της διοίκησης, αλλά αναπτύσσεται και μέσα στις ίδιες τις ομάδες εργασίας, συχνά με τοξική εσωτερική κουλτούρα.

Η κ. Αντωνοπούλου τόνισε ότι «η συντονισμένη δράση όλων των συναρμόδιων φορέων και η συστράτευση των εμπλεκόμενων μερών συμβάλλουν καθοριστικά στην εμπέδωση της εμπιστοσύνης των πολιτών και στη σταδιακή μεταβολή της εργασιακής κουλτούρας προς την κατεύθυνση της μηδενικής ανοχής απέναντι σε βίαιες και παρενοχλητικές συμπεριφορές».