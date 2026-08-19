Στη «Ζούγκλα» απευθύνθηκε αναγνώστης με σκοπό να καταγγείλει τα όσα συμβαίνουν στην παραλία Περούλια της περιοχής Κορώνης Μεσσηνίας. Κάτοικοι και παραθεριστές λειτουργούν σαν να τους ανήκει η παραλία, καθώς αφήνουν τον ιδιωτικό τους εξοπλισμό, ξαπλώστρες και ομπρέλες, κατά τη διάρκεια όλης της νύχτας, με σκοπό να βρουν το άλλο πρωί «ρεζερβέ» τις θέσεις τους.

Επικοινωνήσαμε με το Δήμο Πύλου – Νέστορος – που έχει πλήρη άγνοια της κατάστασης σε μια δημόσια παραλία του δήμου τους – ο οποίος μας παρέπεμψε στην Κτηματική Υπηρεσία. Η τελευταία δε γνώριζε, επίσης, το συγκεκριμένο περιστατικό και απάντησε γενικά, δικαιολογώντας τέτοιες τακτικές ως κάτι το οποίο πράττουν οι παραθεριστές των ξενοδοχείων που βρίσκονται κοντά στην παραλία.

Ακολουθεί η καταγγελία του πολίτη:

«Θα ήθελα να σας γνωστοποιήσω ένα σοβαρό ζήτημα που παρατηρείται το καλοκαίρι του 2026 στην παραλία Περούλια στην περιοχή της Κορώνης Μεσσηνίας.

Συγκεκριμένα, άγνωστα πρόσωπα —χωρίς να είναι δυνατόν να γνωρίζουμε εάν πρόκειται για κατοίκους, παραθεριστές ή επισκέπτες— αφήνουν από την προηγούμενη ημέρα επάνω στην παραλία ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, τραπεζάκια και άλλα προσωπικά αντικείμενα. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται στην πράξη ένα ιδιότυπο σύστημα «ρεζερβέ», σαν να πρόκειται για ιδιωτικές και μόνιμα δεσμευμένες θέσεις.

Όπως φαίνεται και στη συνημμένη φωτογραφία, αρκετές ομπρέλες και καθίσματα παραμένουν εγκατεστημένα ακόμη και όταν οι ιδιοκτήτες τους απουσιάζουν. Αποτέλεσμα είναι να καταλαμβάνεται σημαντικό τμήμα της παραλίας και οι υπόλοιποι πολίτες, ακόμη και όταν προσέρχονται νωρίς το πρωί, να δυσκολεύονται να βρουν ελεύθερο χώρο για να τοποθετήσουν τη δική τους ομπρέλα ή τον προσωπικό τους εξοπλισμό.

Η πρακτική αυτή προκαλεί εύλογα ερωτήματα:

1. Είναι νόμιμη η συστηματική παραμονή ιδιωτικού εξοπλισμού σε κοινόχρηστη παραλία, όταν οι ιδιοκτήτες του δεν βρίσκονται στον χώρο;

2. Μπορεί ένας πολίτης να δεσμεύει ουσιαστικά τμήμα του αιγιαλού από την προηγούμενη ημέρα, μετατρέποντάς το σε προσωπική «κρατημένη θέση»;

3. Ποια υπηρεσία είναι αρμόδια να πραγματοποιήσει αυτοψία και, εφόσον διαπιστωθεί παρακώλυση της κοινής χρήσης ή αυθαίρετη κατάληψη, να προχωρήσει στην απομάκρυνση των αντικειμένων;

4. Έχει ενημερωθεί ο Δήμος Πύλου–Νέστορος και προβλέπεται να ληφθούν μέτρα, ώστε η παραλία να παραμένει πραγματικά διαθέσιμη σε όλους;

Ο αιγιαλός και η παραλία αποτελούν κοινόχρηστους χώρους. Η προσωρινή χρήση μιας ομπρέλας ή ενός καθίσματος κατά την παρουσία του λουόμενου είναι απολύτως φυσιολογική. Είναι, όμως, εντελώς διαφορετικό να εγκαταλείπεται εξοπλισμός επί ώρες ή και καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, με σκοπό να διατηρείται δεσμευμένη μία θέση για την επόμενη ημέρα.

Πέρα από τη νομική διάσταση, τίθεται και ένα σαφές ζήτημα κοινωνικής συμπεριφοράς. Δεν είναι δίκαιο κάποιοι να αντιμετωπίζουν έναν δημόσιο χώρο ως προέκταση της ιδιοκτησίας τους, στερώντας από οικογένειες, ηλικιωμένους, επισκέπτες και άλλους λουόμενους τη δυνατότητα ισότιμης πρόσβασης και χρήσης της παραλίας.

Παρακαλώ να διερευνήσετε και να αναδείξετε το συγκεκριμένο θέμα, ζητώντας επίσημη τοποθέτηση από τον Δήμο Πύλου–Νέστορος, την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία και κάθε άλλη συναρμόδια αρχή. Στόχος δεν είναι η αντιπαράθεση μεταξύ κατοίκων και επισκεπτών, αλλά η προστασία του κοινόχρηστου χαρακτήρα της παραλίας και η εφαρμογή ίδιων κανόνων για όλους.

Επισυνάπτω σχετικό βιντεοληπτικό και φωτογραφικό υλικό από την παραλία Περούλια, στην οποία αποτυπώνεται η κατάσταση»: