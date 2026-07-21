Έντονες ανησυχίες για την ασφάλεια των πεζών προκαλεί η κατάσταση που επικρατεί λίγα μέτρα από τον σταθμό του Μετρό στην Αργυρούπολη, όπου εργολάβος που εκτελεί οικοδομικές εργασίες έχει καταλάβει πλήρως το πεζοδρόμιο και την πρασιά κατά μήκος της Λεωφόρου Βουλιαγμένης.

Στο συγκεκριμένο σημείο έχουν τοποθετηθεί μεταλλικές λαμαρίνες, αποκλείοντας ολοκληρωτικά τη διέλευση των πεζών. Αντί να διασφαλίζεται μια ασφαλής και προσβάσιμη προσωρινή διαδρομή, η εργοταξιακή σήμανση κατευθύνει τους πολίτες να εγκαταλείψουν το πεζοδρόμιο και να κινηθούν πάνω στο οδόστρωμα της λεωφόρου για περίπου 40 μέτρα, παράλληλα με τις λαμαρίνες, μέχρι να μπορέσουν να επιστρέψουν στο πεζοδρόμιο.

Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο επικίνδυνη καθώς στο σημείο υπάρχει φωτεινός σηματοδότης και διάβαση πεζών, ενώ απέναντι βρίσκεται παιδική χαρά, γεγονός που αυξάνει σημαντικά την παρουσία οικογενειών με μικρά παιδιά. Παράλληλα, δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για την ασφαλή διέλευση ατόμων με αναπηρία, χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων, γονέων με παιδικά καρότσια ή άλλων πολιτών με κινητικές δυσκολίες.

Η υποχρεωτική κίνηση των πεζών πάνω στο οδόστρωμα μιας από τις πλέον πολυσύχναστες λεωφόρους της Αττικής δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος, τόσο για τους ίδιους όσο και για τους διερχόμενους οδηγούς, οι οποίοι δεν αναμένουν την παρουσία πεζών στο συγκεκριμένο σημείο.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 48 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η κατάληψη τμήματος οδού ή πεζοδρομίου επιτρέπεται μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και με τις απαιτούμενες άδειες, ενώ σε κάθε περίπτωση πρέπει να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής και απρόσκοπτη κυκλοφορία των πεζών, των οχημάτων και η προστασία της δημόσιας ασφάλειας.

Οι κάτοικοι και οι διερχόμενοι πολίτες ζητούν την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών, προκειμένου να αποκατασταθεί η ασφαλής πρόσβαση στο πεζοδρόμιο και να εφαρμοστούν οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, πριν σημειωθεί κάποιο σοβαρό ατύχημα.