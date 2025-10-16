Υπό κατάληψη τελεί από το πρωί η Πρυτανεία του Πανεπιστήμιου Κρήτης, με τους φοιτητές να ζητούν στήριξη λόγω του αυξημένου κόστους ζωής αλλά και να μην εφαρμοστεί καθολικά και οριζόντια οι διαγραφές «αιώνιων» φοιτητών.

«Κινητοποιούμαστε γιατί η κατάσταση για τους φοιτητές είναι ασφυκτική, το κόστος ζωής είναι τεράστιο με αποτέλεσμα πολλοί από εμάς να πρέπει να δουλεύουμε παράλληλα προκειμένου να μπορούμε να σπουδάζουμε», τόνισε φοιτήτρια από το Φυσικό Τμήμα.

Επιπλέον, οι φοιτητές που διαμαρτύρονται ζητούν να μην πραγματοποιηθεί συνέδριο που οργανώνει το Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου σε συνεργασία με ισραηλινό Ίδρυμα.