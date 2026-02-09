Την απουσία ελέγχων αλλά και το αλαλούμ με τα μαθήματα ελληνικών σε πρόσφυγες και μετανάστες καταγγέλλει στη «Ζούγκλα» καθηγήτρια η οποία κλήθηκε να εργαστεί για συγκεκριμένη εταιρεία που χρηματοδοτείται και από το ΕΣΠΑ.

Η συγκεκριμένη εταιρεία η οποία καταγγέλλεται, είναι γνωστή επιχείρηση στο κέντρο της Αθήνας, της οποίας κύρια δραστηριότητα είναι η εκμάθηση ελληνικών σε πρόσφυγες και μετανάστες μέσω και προγράμματος του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Η πρώην υπάλληλος της συγκεκριμένης εταιρείας, μίλησε στη «Ζούγκλα» για το τι έζησε για κάποιες ημέρες που εργάστηκε.

Το άτομο που μίλησε υπήρξε καθηγήτρια για μόλις δύο ημέρες, αφού, όπως λέει, διαπίστωσε ότι μέσα εκεί μόνο μάθημα δεν μπορούσε να γίνει.

Όπως εξηγεί, «με κάλεσαν επειδή είμαι πιστοποιημένη για να διδάξω ελληνικά σε πρόσφυγες και μετανάστες. Στο τμήμα στο οποίο μπήκα στις 21/1/26 ήταν Ουκρανοί οι περισσότεροι, επίσης από Κονγκό, από Καμερούν και από Συρία. Την πρώτη ημέρα που άρχισα έγραφα στον πίνακα την αλφάβητο, εξηγώντας παράλληλα, αλλά αυτοί δεν ήξεραν τίποτα από ελληνικά και δεν καταλάβαιναν, γιατί δεν είχαν κάνει σωστή επιλογή να τους βάλουν στα σωστά τμήματα.

Ένας Ουκρανός μου είπε ότι, ήταν στην Ουκρανία δάσκαλος Αγγλικών και ζήτησε από τον υπεύθυνο της εταιρείας να έρθει στον πίνακα και να μεταφράζει όλα όσα έλεγα στα Ουκρανικά για να καταλαβαίνουν οι Ουκρανοί. Όμως δεν καταλάβαιναν οι άλλες εθνικότητες, οπότε από την εταιρεία ζήτησαν να μεταφράζει από τα ελληνικά στα αγγλικά για να καταλαβαίνουν όλοι.

Με άλλα λόγια, ήταν παρωδία όλα. Φώναξα τον υπεύθυνο της εταιρείας και του είπα δεν γίνεται, είναι κοροϊδία δεν υπάρχει περίπτωση να μάθει κανείς έτσι, και εάν μπει ένας έλεγχος, θα την πληρώσω εγώ. Δεν τους ένοιαζε καθόλου. Τους είπα ότι θα κάνω κανονικά το προβλεπόμενο μάθημα όπως προβλέπεται από το έργο, αλλά τελικά την επόμενη μέρα έφεραν μια κοπέλα η οποία μιλούσε αγγλικά, αδήλωτη στην εταιρεία.

Αμέσως κατάλαβα ότι οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι αφού βάζουν αδήλωτα άτομα στο μάθημα και τους είπα να φέρουν διερμηνέα. Όμως μου απάντησαν πως δεν έχουν κονδύλια για διερμηνείς. Τελικά αποχώρησα».