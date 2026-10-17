Η ψηφιακή εποχή υποτίθεται ότι ήρθε για να διευκολύνει την καθημερινότητα των πολιτών, παρέχοντας άμεσες λύσεις σε θέματα υγείας, όμως κάποιες φορές το ανθρώπινο δυναμικό που υποστηρίζει αυτά τα συστήματα αποδεικνύεται κατώτερο των περιστάσεων.

Μια νέα, εξοργιστική μαρτυρία φέρνει στο φως το Zougla.gr για την απαράδεκτη αντιμετώπιση που βίωσε ένας συνάνθρωπός μας, ο οποίος απευθύνθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες αναζητώντας τα αυτονόητα.

Το περιστατικό αυτό αναδεικνύει όχι μόνο τα τεχνικά κενά της κρατικής μηχανής, αλλά κυρίως την παντελή έλλειψη ενσυναίσθησης απέναντι σε ευάλωτες ομάδες.

Ο πόνος, η αναμονή και η τεχνική βλάβη

Ο πρωταγωνιστής αυτής της δυσάρεστης ιστορίας περνάει ήδη μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο με την υγεία του. Έχοντας ήδη υποβληθεί σε μια επέμβαση στον αυχένα, βρίσκεται στη λίστα αναμονής του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» για ένα δεύτερο, εξίσου σοβαρό χειρουργείο. Αντιμετωπίζοντας οξείς πόνους, προσπάθησε να αποκτήσει πρόσβαση στην πλατφόρμα του MyHealth προκειμένου να δει μια έκτακτη συνταγογράφηση που του είχε γράψει ο νευροχειρουργός του. Ωστόσο, η εφαρμογή δεν λειτουργούσε, αφήνοντάς τον μετέωρο και χωρίς τα απαραίτητα φάρμακα για την ανακούφισή του.

Η κυνική απάντηση και το κλείσιμο του τηλεφώνου

Μπροστά στο τεχνικό αδιέξοδο, ο πολίτης αποφάσισε να πράξει το λογικό και επικοινώνησε τηλεφωνικά με την ΗΔΙΚΑ για να ζητήσει καθοδήγηση και να αναφέρει το πρόβλημα. Αυτό που ακολούθησε όμως ξεπερνά κάθε φαντασία. Αντί για εξυπηρέτηση ή έστω μια τυπική συγγνώμη για την ταλαιπωρία, ήρθε αντιμέτωπος με μια πρωτοφανή λεκτική επίθεση.

Στην προσπάθειά του να εξηγήσει την κατάστασή του, η απάντηση που έλαβε από την άλλη άκρη της γραμμής ήταν ένα κυνικό και παγερό σχόλιο για την αναπηρία του: «Δεν με νοιάζει κύριε αν ανήκετε στα άτομα με αναπηρία», του είπαν, και αμέσως μετά, ο υπάλληλος του έκλεισε το τηλέφωνο κατάμουτρα.

Η καταγγελία αυτή προκαλεί εύλογα ερωτηματικά για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι πολίτες, και ιδιαίτερα εκείνοι που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη για φροντίδα και σεβασμό από τον κρατικό μηχανισμό.