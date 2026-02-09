Σημαντικό πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία τους, αντιμετωπίζουν εδώ και τέσσερις μήνες τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, που λειτουργούν τα απογεύματα σε αρκετές Περιφέρειες της χώρας, για παιδιά νηπιακής και προνηπιακής ηλικίας, καθώς οι ιδιοκτήτες τους δεν έχουν λάβει από τον Νοέμβριο και έπειτα, τα χρήματα από τα voucher που δίδονται μέσω ΕΣΠΑ στις Περιφέρειες, από όπου προωθούνται στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. (Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης), προκειμένου να τους τα διανείμει.

Πολλές είναι οι καταγγελίες ιδιοκτητών Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, από την Περιφέρεια της Μακεδονίας που έχουν γίνει στη «Ζούγκλα», για το συγκεκριμένο πρόβλημα επιβίωσης που αντιμετωπίζουν πλέον, όντας τέσσερις μήνες απλήρωτοι, με συνέπεια, πολλοί να σκέφτονται ακόμη και να κλείσουν τα Κέντρα αυτά, καθώς τα έξοδα τρέχουν, και ο μόνος τους πόρος είναι η χρηματοδότησή τους από τα συγκεκριμένα κονδύλια.

Σύμφωνα λοιπόν, με όσα λένε οι ιδιόκτητες των Κ.Δ.Α.Π., έχουν πληρωθεί μόνο για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, ενώ για τους υπόλοιπους μήνες από τον Νοέμβριο μέχρι σήμερα, δεν τους έχει καταβληθεί το παραμικρό ποσό.

Σε ότι αφορά τον μήνα Νοέμβριο, δεν έχουν πληρωθεί τα Κ.Δ.Α.Π. στις Περιφέρειες Αττικής, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Βορείου Αιγαίου, ενώ έχει καταβληθεί μόνο ένα μέρος του προβλεπόμενου ποσού στην Περιφέρεια Κρήτης.

Τι απαντά ο Διευθυντής της Ε.Ε.Τ.Α.Α. για το υφιστάμενο πρόβλημα

Η «Ζούγκλα», επικοινώνησε με τον Διευθυντή της Ε.Ε.Τ.Α.Α., Αλέξανδρο Γεωργίου, αναφέροντάς του τις παραπάνω καταγγελίες. Ο κ. Γεωργίου, έδωσε τις ακόλουθες διευκρινήσεις για το θέμα αυτό, λέγοντας:

«Ως γνωστόν, στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, η κάθε Περιφέρεια, δίνει τα προβλεπόμενα χρήματα στις Ε.Ε.Τ.Α.Α., προκειμένου να τα διανείμουν στη συνέχεια στους ιδιοκτήτες των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών. Μέχρι σήμερα, τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχει πρόβλημα στις Περιφέρειες Αττικής, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Βορείου Αιγαίου, παρότι το Υπουργείο Οικονομικών έχει πιστώσει τα χρήματα στα ταμεία τους. Εμείς, ως Ε.Ε.Τ.Α.Α., βγάλαμε ανακοίνωση προς τους χειριστές μας για να πληρωθούν οι φορείς, με βάση την ενημέρωση που είχαμε, ότι τα χρήματα έχουν πιστωθεί από το Υπουργείο.

Ωστόσο, οι αντίστοιχες Περιφέρειες, δεν έχουν προωθήσει ακόμη στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, τα ήδη πιστωμένα από το Υπ. Οικονομικών χρήματα, προκειμένου να προβούμε στις πληρωμές των voucher. Αναμένουμε λοιπόν, όπως μας ενημέρωσαν, να ανταποκριθούν μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα οι συγκεκριμένες Περιφέρειες, ώστε με τη σειρά μας να προβούμε στην καταβολή, των οφειλόμενων ποσών για τους προηγούμενους μήνες στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, των ανωτέρω Περιφερειών».