Την αιφνίδια απομάκρυνση 30 εξειδικευμένων τεχνικών πρόσβασης με σχοινιά από τις εργασίες συντήρησης του στεγάστρου του ΟΑΚΑ, στις αρχές Νοεμβρίου, καταγγέλλει με ανακοίνωσή της η Συνέλευση Βάσης Εναεριτών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι απολύσεις έγιναν με την επίκληση εξάντλησης της χρηματοδότησης, την ώρα που η αποπεράτωση του έργου παραμένει κάτω από το 50%.

Η Συνέλευση προειδοποιεί για σοβαρούς κινδύνους ασφαλείας, τονίζοντας ότι οι εργασίες συνεχίζονται χωρίς την παρουσία πιστοποιημένων εναεριτών και καταγγέλλοντας παράλληλα ακόμη και την απομάκρυνση της γιατρού του εργοταξίου στο πλαίσιο περικοπών.

Ζητώντας την επιστροφή όλων των απολυμένων και τη θεσμική αναγνώριση της ειδικότητάς τους με διακριτό ΚΑΔ, οι εργαζόμενοι απευθύνουν κάλεσμα συμμετοχής στη γενική απεργία της 25ης Νοεμβρίου.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Συνέλευση Βάσης Εναεριτών

Στέγαστρο ΟΑΚΑ: εσαεί ανολοκλήρωτο ή ακόμα ένα νεκροταφείο εργατών;

Στις αρχές του Νοέμβρη, 30 εξειδικευμένοι τεχνικοί πρόσβασης με σχοινιά απομακρύνονται απροειδοποίητα από τη συντήρηση του στεγάστρου του ΟΑΚΑ για λόγους εξάντλησης της χρηματοδότησης, ενώ η αποπεράτωση του έργου βρίσκεται κάτω του 50%. Οι συνάδελφοι δούλευαν στο έργο για σχεδόν ένα χρόνο και μέχρι μερικές μέρες πριν την απομάκρυνσή τους λάμβαναν διαβεβαιώσεις ότι θα συνεχίσουν να απασχολούνται στο έργο μέχρι να ολοκληρωθεί. Με μια λέξη, απολύθηκαν αιφνίδια, με μια γενική επίκληση έλλειψης χρημάτων. Κι έτσι γεννιέται το προφανές ερώτημα: πώς θα ολοκληρωθεί το έργο στο ΟΑΚΑ; Εκτός αν πρόκειται για ένα φιάσκο τεραστίων διαστάσεων, με το κόσμημα των γηπέδων της χώρας να χάσκει ημιτελές για άγνωστο χρονικό διάστημα, το στέγαστρο θα πρέπει να ολοκληρωθεί και μάλιστα άμεσα. Δεν είναι δυνατόν ένα έργο του οποίου η παράδοση έχει ήδη εξαγγελθεί με επισημότητα και τυμπανοκρουσίες για το τέλος… Σεπτεμβρίου, να αφεθεί στη μέση!

Δυστυχώς η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα είναι μάλλον εξίσου προφανής: τη δουλειά θα αναλάβουν ανειδίκευτοι εργάτες, με χαμηλότερο κόστος, χωρίς την απαραίτητη πιστοποίηση και τις ουσιαστικές δεξιότητες. Για ακόμα μια φορά, η ασφάλεια και οι ζωές των εργαζόμενων θα μπουν σε δεύτερη μοίρα. Αυτό έγινε στο ΟΑΚΑ και το 2023, κατά την αποξήλωση του στεγάστρου, όταν συνάδελφοί μας απομακρύνθηκαν και αντικαταστάθηκαν από άτομα χωρίς την αντίστοιχη εξειδίκευση. Το ίδιο φαίνεται να συμβαίνει ήδη, αφού οι εργασίες στο στέγαστρο συνεχίζονται χωρίς την παρουσία εναεριτών. Για άλλη μια φορά «Πάμε κι όπου βγει» δηλαδή, με τα γνωστά αποτελέσματα…

Η εξ ολοκλήρου ανάληψη της αντικατάστασης των πολυκαρβονικών φύλλων από πιστοποιημένους εναερίτες δεν έγινε για τη μόστρα. Η τεχνική κατάρτιση και η εμπειρία των συναδέλφων ήταν καθοριστικές τόσο για την ανάπτυξη των μεθόδων εργασίας, όσο και για την εκτέλεσή τους. Σε έναν χώρο εργασίας όπου η πρόσβαση γίνεται με σχοινιά και ένα απλό στραβοπάτημα μπορεί να οδηγήσει σε κατάσταση που απαιτεί εξειδικευμένη διάσωση, οι εναερίτες απολύθηκαν εν μία νυκτί. Η επιπόλαιη αντιμετώπιση της υγιεινής και της ασφάλειας στο εργοτάξιο του ΟΑΚΑ αποτυπώνεται και στο γεγονός ότι απομακρύνθηκε ακόμα και η γιατρός του εργοταξίου στο πλαίσιο περικοπών.

Η υπόθεση του ΟΑΚΑ, αναδεικνύει μια ευρύτερη πραγματικότητα που αφορά συνολικά τον κλάδο των εναεριτών. Οι τεχνικοί πρόσβασης με σχοινιά αποτελούμε πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της υλοποίησης σημαντικών έργων στη βαριά βιομηχανία και σε μεγάλες τεχνικές υποδομές, και παρόλα αυτά δεν διαθέτουμε καν διακριτό ΚΑΔ. Παράλληλα, και στον κλάδο μας έχει επιβληθεί η εργασία με μπλοκάκι καθώς οι εργολάβοι το απαιτούν. Πρόκειται για συγκαλυμμένη εξαρτημένη εργασία, που εμφανίζεται συμβατικά ως ανεξάρτητη συνεργασία, ενώ στην πράξη οι εργαζόμενοι επωμιζόμαστε όλα τα αρνητικά της μισθωτής σχέσης μαζί με όλα τα αρνητικά ενός αυτοαπασχολούμενου. Το καθεστώς των αμέτρητων εργολαβιών είναι αυτό που ευθύνεται τόσο για τη μετατροπή των εργοταξίων σε επικίνδυνα κάτεργα, όσο και για τα πάρτι απευθείας αναθέσεων και την υπερκοστολόγηση των έργων, όπου ζεστό ευρωπαϊκό χρήμα γεμίζει τις τσέπες των ημετέρων, χρήμα που τελικά το πληρώνει σε βάθος χρόνου ο κόσμος της δουλειάς.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΑΜΕΣΑ:

να μη μετατραπεί το ΟΑΚΑ σε ακόμα ένα εργασιακό κάτεργο

να επιστρέψουν όλοι οι απολυμένοι εναερίτες στο ΟΑΚΑ έως την ολοκλήρωσή του

να γίνει προαπαιτούμενη για όλες τις εργασίες πρόσβασης με σχοινιά κατάλληλη πιστοποίηση από διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς

να αναγνωριστεί η ειδικότητα του τεχνικού πρόσβασης με σχοινιά και να δημιουργηθεί αντίστοιχος ΚΑΔ

Όλοι κι όλες στη γενική απεργία της 25ης Νοεμβρίου».