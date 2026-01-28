Μια ακόμη υπόθεση πιθανής απάτης μέσω διαδικτυακής αγγελίας, απασχολεί τις αστυνομικές αρχές στην Κω, αναδεικνύοντας τους κινδύνους που κρύβουν οι ηλεκτρονικές συναλλαγές, ιδιαίτερα σε τομείς, όπως τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ένας 40χρονος υπήκοος Γεωργίας, αναζήτησε μέσω της ιστοσελίδας car.gr συγκεκριμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Στις 16 Ιανουαρίου 2026 εντόπισε αγγελία που περιείχε εμφανή στοιχεία επικοινωνίας και επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον φερόμενο ως πωλητή.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο άνδρας που απάντησε συστήθηκε με το όνομα που αναγραφόταν στην αγγελία και συμφωνήθηκε η αγορά τριών ανταλλακτικών συνολικής αξίας 100 ευρώ. Η επικοινωνία συνεχίστηκε μέσω εφαρμογής Viber, όπου ο πωλητής απέστειλε φωτογραφίες των ανταλλακτικών και γνωστοποίησε τραπεζικό λογαριασμό, μαζί με τα στοιχεία του δικαιούχου.

Η καταβολή του ποσού πραγματοποιήθηκε σε τραπεζικό λογαριασμό μέσω εμβάσματος που έγινε από τον γιο του παθόντα, κατόπιν εντολής του. Όπως αναφέρεται, μετά την κατάθεση υπήρξε νέα επικοινωνία, κατά την οποία ο φερόμενος πωλητής επιβεβαίωσε την παραλαβή των χρημάτων και διαβεβαίωσε ότι τα ανταλλακτικά θα αποστέλλονταν τη Δευτέρα στις 19 Ιανουαρίου 2026.

Ωστόσο, από εκείνο το σημείο και έπειτα, τα ανταλλακτικά δεν παραδόθηκαν ποτέ, ενώ παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες επικοινωνίας, το χρηματικό ποσό δεν επιστράφηκε. Ο 40χρονος προχώρησε σε έγκληση ζητώντας την ποινική δίωξη των υπευθύνων, με την υπόθεση να διερευνάται στο πλαίσιο προανάκρισης.