Σοκ προκαλεί η καταγγελία 60χρονης γυναίκας για απόπειρα βιασμού σε βάρος της, το απόγευμα της Παρασκευής, έξω από το σπίτι της, στην Αργυρούπολη.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της στις Αρχές, η γυναίκα δέχθηκε επίθεση από έναν νεαρό άνδρα, ο οποίος την πλησίασε, της έσκισε την μπλούζα και την έριξε στο οδόστρωμα, επιχειρώντας να την βιάσει.

Η 60χρονη αντέδρασε σθεναρά και κατάφερε να τον απωθήσει, με αποτέλεσμα ο δράστης να τραπεί σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.

Η γυναίκα μετέβη αμέσως στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα και υπέβαλε καταγγελία.

Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.