Μια σοβαρή καταγγελία για τις συνθήκες κράτησης στο Κατάστημα Κράτησης Νιγρίτας έρχεται στο φως της δημοσιότητας από την Ειρήνη Σερλέτη, σύζυγο του έγκλειστου Σίμου Πρέλα (Zefi Sajmir).

Μέσα από μια αναλυτική επιστολή προς την «Ζούγκλα», αποτυπώνεται μια ζοφερή καθημερινότητα που, όπως καταγγέλλεται, παραβιάζει θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και ακυρώνει την ίδια την έννοια της αξιοπρεπούς μεταχείρισης των κρατουμένων.

Από τον ασφυκτικό συνωστισμό στα κελιά, όπου άνθρωποι αναγκάζονται να κοιμούνται στο πάτωμα, μέχρι τις σοβαρές ελλείψεις στη σίτιση, την ανεξέλεγκτη τιμολόγηση βασικών προϊόντων και τις καταγγελίες για παλαιότερα βασανιστήρια, η υπόθεση εγείρει επιτακτικά ερωτήματα για τη διαφάνεια, την εποπτεία και τους όρους διαβίωσης πίσω από τα κάγκελα.

Όπως υπογραμμίζεται με έμφαση στην καταγγελία, η έκτιση μιας ποινής στερεί την ελευθερία, αλλά σε κανένα ευνομούμενο κράτος δικαίου δεν μπορεί να συνεπάγεται την απώλεια της ανθρώπινης ιδιότητας.

Φωτογραφίες από τις φυλακές:

Ολόκληρη η επιστολή της καταγγέλουσας αναφέρει:

«ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Για τις συνθήκες κράτησης στο Κατάστημα Κράτησης Νιγρίτας

Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να καταγγείλω τις απαράδεκτες συνθήκες κράτησης που επικρατούν στις Φυλακές Νιγρίτας, όπου κρατείται ο αντρας μου.

Οι συνθήκες διαβίωσης των κρατουμένων είναι εξαιρετικά δύσκολες και δεν συνάδουν με τον στοιχειώδη σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Συγκεκριμένα, τα κελιά, τα οποία είναι σχεδιασμένα για τη φιλοξενία τριών ατόμων, στεγάζουν στην πραγματικότητα τέσσερις κρατούμενους, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να αναγκάζεται να κοιμάται στο πάτωμα. Πρόκειται για μια κατάσταση που δεν μπορεί να θεωρηθεί αποδεκτή σε κανέναν χώρο κράτησης.

Εξίσου απαράδεκτη είναι η κατάσταση όσον αφορά τη σίτιση. Ενδεικτικά, για τέσσερις κρατούμενους προσφέρεται ένα μόνο πιάτο με μόλις πέντε πατάτες. Αναρωτιέμαι πώς είναι δυνατόν αυτή η ποσότητα να θεωρείται επαρκές γεύμα για τέσσερις ανθρώπους και αν διασφαλίζεται η απαραίτητη διατροφική τους κάλυψη.

Επιπλέον, υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τα προϊόντα που διατίθενται προς αγορά στους κρατούμενους. Σύμφωνα με όσα μας έχουν μεταφερθεί, τα προϊόντα προέρχονται από τη Βουλγαρία, ενώ οι κρατούμενοι καλούνται να πληρώνουν και ΦΠΑ, παράλληλα με τις ιδιαίτερα υψηλές τιμές πώλησης. Ποιος είναι ο λόγος για αυτές τις τιμές; Πώς καθορίζονται; Υπάρχει διαφάνεια στη διαδικασία προμήθειας και πώλησής τους; Ζητώ να δοθούν σαφείς απαντήσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Δεν μπορώ επίσης να παραλείψω το γεγονός ότι στο παρελθόν ο αντρας μου έχει υποστεί βασανιστήρια, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει βρει τη δικαίωσή του. Είναι εξαιρετικά ανησυχητικό να υπάρχουν τέτοιες καταγγελίες και να παραμένουν αναπάντητες, χωρίς ουσιαστική διερεύνηση και αποκατάσταση.

Θέλω να τονίσω κάτι ξεκάθαρα: Ένας άνθρωπος που βρίσκεται στη φυλακή εκτίει την ποινή του. Δεν χάνει όμως τα ανθρώπινα δικαιώματά του, την αξιοπρέπειά του ούτε το δικαίωμά του να ζει σε αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες.

Οι κρατούμενοι δεν είναι ζώα. Είναι άνθρωποι και οφείλουν να αντιμετωπίζονται με σεβασμό, ανθρωπιά και σύμφωνα με τον νόμο.

Ως γυναίκα ενός κρατουμένου, δεν μπορώ να παραμένω σιωπηλή μπροστά σε αυτές τις καταστάσεις. Ζητώ από τις αρμόδιες αρχές να παρέμβουν άμεσα, να πραγματοποιήσουν ουσιαστικό και ανεξάρτητο έλεγχο στις Φυλακές Νιγρίτας και να διερευνήσουν όλα τα παραπάνω ζητήματα.

Απαιτώ:

Να ελεγχθεί ο αριθμός των κρατουμένων ανά κελί και να διασφαλιστούν αξιοπρεπείς συνθήκες ύπνου.

Να ελεγχθεί η ποιότητα και η επάρκεια της καθημερινής σίτισης.

Να διερευνηθούν οι τιμές, η προέλευση των προϊόντων και οι χρεώσεις ΦΠΑ.

Να διασφαλιστεί ότι όλοι οι κρατούμενοι αντιμετωπίζονται με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και την αξιοπρέπειά τους.

Δεν ζητάμε προνόμια. Ζητάμε τα αυτονόητα: ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης, δικαιοσύνη, σεβασμό και αξιοπρέπεια.

Ελπίζω η παρούσα καταγγελία να μην αγνοηθεί και να υπάρξει άμεση και ουσιαστική ανταπόκριση από τις αρμόδιες αρχές.

Με εκτίμηση,

Ειρήνη Σερλετη

Η Συντροφος του κρατουμένου

Zefi Sajmir»